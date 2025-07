Overwatch 2 dice che i recenti cambiamenti non sono stati influenzati da Marvel Rivals

HQ

Per molto tempo, Overwatch e il suo sequel hanno dominato lo spazio degli sparatutto di eroi. Alcuni hanno provato a sfidarlo, ma nessuno ha avuto un grande successo come Marvel Rivals. Lo sparatutto di supereroi ha dato a Overwatch un bel po' di concorrenza, ma il direttore del gioco di Overwatch 2 Aaron Keller non vuole che i fan pensino che il suo gioco sia cambiato esclusivamente a causa di Marvel Rivals.

Parlando con lo YouTuber Jay3, a Keller è stato chiesto se credeva che la competizione tra il suo gioco e Marvel Rivals fosse salutare. "Penso che la competizione sia salutare. Costringe le persone a innovare di più e a dare sempre il meglio di sé, ma non credo che quello che state vedendo inOverwatch 2 in questo momento sia una risposta a Marvel Rivals", ha detto.

"Molto di quello che stavamo facendo quest'anno, dai vantaggi allo stadio al voto sulle mappe, abbiamo fatto ban completi degli eroi, così tanto di quello che stiamo facendo qui e tutti gli eroi che stiamo rilasciando sono stati in lavorazione per oltre un anno come parte di una nuova strategia per il gioco per avere un grande inizio annuale per l'anno. ", ha continuato.

È difficile non vedere che Overwatch 2 ha apportato grandi cambiamenti e, indipendentemente dal fatto che siano dovuti a Marvel Rivals o meno, i fan stanno apprezzando gli sforzi di Blizzard per ripristinare la fiducia nell'IP di Overwatch dopo che l'uscita del sequel le ha fatto qualche danno.