Overwatch Champions Series 2025: i campionati regionali si concluderanno questo fine settimana

La stagione 2025 Overwatch Champions Series è quasi finita. Il prossimo fine settimana segnerà la fine del gioco regionale, e poi subito dopo si verificherà il World Finals e cercherà di determinare un vincitore. Con l'avvicinarsi di questo importante evento internazionale, vale la pena dare un'occhiata di nuovo ai campionati regionali per vedere chi rappresenterà chi.

Per l'area EMEA, sia Al Qadsiah che Twisted Minds hanno timbrato i loro biglietti World Finals poiché il peggior risultato di entrambe le squadre nella regione è il terzo. L'altro slot andrà al vincitore di Team Peps contro Gen. G Esports, con chiunque vinca quella partita in corsa per il titolo EMEA Stage 3 che dovrà quindi passare attraverso Al Qadsiah e Twisted Minds, in un ordine indeterminato. Il programma per facilitare la facilità è il seguente.



Finale del girone superiore - Al Qadsiah contro Twisted Minds



Semifinale del girone inferiore - Team Peps vs. Gen. G Esports



Finale del girone inferiore - Vincitore di Peps/Gen.G contro Perdente di Qadsiah/Twisted



Grand Final - Vincitore di Qadsiah/Twisted vs. Vincitore della finale del girone inferiore



La stessa situazione e lo stesso formato si applicano quindi per il Nord America, dove Team Liquid e Geekay Esports attendono nella finale del girone superiore con i loro biglietti World Finals assicurati. L'altro andrà a Sakura Esports o Spacestation, a seconda di chi vincerà la semifinale del girone inferiore. Pertanto, la staffa è simile alla seguente.



Finale del girone superiore - Team Liquid vs. Geekay Esports



Semifinale del girone inferiore - Sakura Esports vs. Spacestation



Finale del girone inferiore - Vincitore di Sakura/Spacestation vs. Perdente di Liquid/Geekay



Grand Final - Vincitore di Liquid/Geekay vs. Vincitore della finale del girone inferiore



Il torneo coreano terminerà alla stessa ora, ma ci sono ancora altre partite da giocare, il che significa che nessuna squadra ha timbrato il biglietto World Finals e il tabellone non è vicino ad essere fissato. Puoi vedere dove si trova al momento della scrittura qui sotto nel grafico combinato dell'Asia.

E questo è molto vero anche per la divisione Japan vs. Pacific, dove quattro squadre stanno lottando per un ultimo posto al World Finals. A tal fine, la parentesi per questa divisione è organizzata in questo modo.

Semifinali:



Squadra Varrel contro Reject



Nosebleed Esports contro i Gatos Guapos



Gran finale:



Vincitore della semifinale #1 vs. Vincitore della semifinale #2



Detto questo, chi pensi vincerà ogni campionato regionale?