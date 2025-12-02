Overwatch Champions Series annuncia le squadre partner 2026, un'icona della Overwatch League torna
Una certa franchigia con sede in Texas sta tornando dopo anni di assenza.
Forse la perdita più grande subita dalla scena esports Overwatch quando la Overwatch League fu la scomparsa delle varie squadre marchiate. Alcuni sono sopravvissuti a questa purga, ma la maggior parte degli altri no, ed è questo che rende le ultime notizie ancora più entusiasmanti.
Durante il weekend World Finals (che ha vinto Twisted Minds), Blizzard ha rivelato i team partner per il 2026 Overwatch Champions Series, in particolare per le organizzazioni in Nord America, EMEA e Asia. Le squadre cinesi seguiranno in un secondo momento, così come il formato ufficiale e il calendario della stagione, il che significa che per il momento ci concentreremo solo sulle organizzazioni confermate.
A tal fine, per l'EMEA, aspettati di vedere Twisted Minds, Virtus.pro e Team Peps, per l'Asia troverai T1, Team Falcons, Crazy Raccoon e Zeta Division, e per il Nord America Team Liquid, Spacestation, Disguised e Dallas Fuel. Sì, la ex franchigia OWL è destinata a tornare, apparentemente come presenza di Envy nell'esport.
Oltre a questo, un altro grande cambiamento da segnalare è che a febbraio si terrà un evento Pre-Season Bootcamp in Corea del Sud, riunendo le varie squadre partner per una "settimana intensa di preparazione e allenamento per la stagione", durante la quale avranno "accesso anticipato esclusivo alla prossima versione competitiva, partecipare a scrim quotidiani e collaborare direttamente con altri team e allenatori della più ampia comunità competitiva di Overwatch in Corea."
Ci aspettiamo presto altre notizie e informazioni sulla stagione OWCS 2026.