Overwatch Coppa del Mondo 2026: Danimarca, Regno Unito e Francia tra i paesi in testa ai loro gironi

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Come abbiamo accennato prima del weekend, la Coppa del Mondo Overwatch ha iniziato le rispettive qualificazioni regionali, con molti paesi ormai impegnati in battaglia e sperano di conquistare uno dei pochi posti al vero Main Event che inizierà più avanti in estate. A tal fine, questa fase di gioco si concluderà il prossimo fine settimana, ma già conosciamo alcuni risultati chiave che confermano efficacemente quali squadre avanzeranno e quali saranno state eliminate.

Dal Gruppo A, la Danimarca sembra una squadra qualificata sicura, dato che il paese ha vinto entrambe le prime partite, il che significa che, pur non essendo matematicamente rigorosa, è proprio sull'orlo. Allo stesso modo, l'Austria è stata eliminata dopo aver perso le prime due partite per 0-3. La Svezia sembra la migliore scommessa per essere l'altra squadra qualificata del Gruppo A, ma la Finlandia la sta inseguendo da vicino.

Per quanto riguarda il Gruppo B, sia il Regno Unito che la Germania hanno vinto la loro prima partita, con Norvegia e Portogallo che sono inciampati. Questo girone è ancora aperto, ma sia il Regno Unito che la Germania hanno vinto le prime partite senza lasciare una mappa, suggerendo che entrambe le squadre passeranno dal gruppo.

Infine, nel Gruppo C, Francia e Polonia hanno vinto le prime partite, mentre l'Irlanda ha perso entrambe le partite. La Spagna è ancora viva con un record di 1-1, ma sembra probabile che Francia e Polonia saranno quelle a passare da questo gruppo, anche se vale la pena notare che l'Irlanda non è ancora stata eliminata matematicamente, anche se è sul limite...

Per quanto riguarda il prossimo weekend, potete vedere le partite previste qui sotto.

Gruppo A



Finlandia vs. Svezia alle 13:00 BST/14:00 CEST del 6 giugno



Finlandia vs. Austria alle 10:00 BST/11:00 CEST del 7 giugno



Svezia vs. Danimarca alle 13:00 BST/14:00 CEST del 7 giugno



Gruppo B



Norvegia vs. Germania alle 14:30 BST/15:30 CEST del 6 giugno



Regno Unito vs. Portogallo alle 17:30 BST/18:30 CEST del 6 giugno



Norvegia vs. Portogallo alle 16:00 BST/17:00 CEST del 7 giugno



Regno Unito vs. Germania alle 17:30 BST/18:30 CEST del 7 giugno



Gruppo C



Francia vs. Polonia alle 16:00 BST/17:00 CEST del 6 giugno



Spagna vs. Polonia alle 11:30 BST/12:30 CEST del 7 giugno



Francia vs. Irlanda alle 14:30 BST/15:30 CEST del 7 giugno



Chi pensi passerà da ciascun gruppo?