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Overwatch Coppa del Mondo 2026: Here sono aggiornati gli incontri e gli orari di apertura
Il grande torneo internazionale inizierà il 12 settembre.
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BlizzCon è dietro l'angolo e questo significa che è quasi il momento per Blizzard Entertainment di condividere una grande quantità di informazioni sui propri progetti e giochi. Ma oltre a questo, è quasi il momento di organizzare una varietà di tornei competitivi, con probabilmente il più grande del gruppo che è il ritorno della Overwatch World Cup.
L'evento internazionale, paese contro paese, ha ospitato le qualificazioni per tutta l'estate, e ora è quasi il momento della fase principale delle Finals, con otto nazioni ancora in corsa.
Poiché BlizzCon è un evento molto intenso, Blizzard ha apportato alcune modifiche al calendario e a quando prevede che ogni partita si svolga, e proprio così, puoi vedere il bracket aggiornato qui sotto.
Quarti di finale OWWC 2026:
- Arabia Saudita vs. Spagna alle 20:00 BST/21:00 CEST del 12 settembre
- Germania vs. Svezia alle 21:30 BST/22:30 CEST del 12 settembre
- Francia vs. Australia alle 23:00 BST/00:00 CEST il 12/13 settembre
- Stati Uniti vs. Corea del Sud alle 00:30 BST/13:30 CEST del 13 settembre
Semifinali OWWC 2026 (13 settembre):
- Vincitore di Arabia Saudita/Spagna vs. Vincitore di Germania/Svezia alle 17:15 BST/18:15 CEST
- Vincitore Francia/Australia vs. Vincitore USA/Corea del Sud alle 18:45 BST/19:45 CEST
Finale per la medaglia di bronzo OWWC 2026 (13 settembre):
- Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 21:15 BST/22:15 CEST
Finale OWWC 2026 (13 settembre):
- Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 22:45 BST/23:45 CEST