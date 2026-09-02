Overwatch Coppa del Mondo 2026: Here sono aggiornati gli incontri e gli orari di apertura

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BlizzCon è dietro l'angolo e questo significa che è quasi il momento per Blizzard Entertainment di condividere una grande quantità di informazioni sui propri progetti e giochi. Ma oltre a questo, è quasi il momento di organizzare una varietà di tornei competitivi, con probabilmente il più grande del gruppo che è il ritorno della Overwatch World Cup.

L'evento internazionale, paese contro paese, ha ospitato le qualificazioni per tutta l'estate, e ora è quasi il momento della fase principale delle Finals, con otto nazioni ancora in corsa.

Poiché BlizzCon è un evento molto intenso, Blizzard ha apportato alcune modifiche al calendario e a quando prevede che ogni partita si svolga, e proprio così, puoi vedere il bracket aggiornato qui sotto.

Quarti di finale OWWC 2026:



Arabia Saudita vs. Spagna alle 20:00 BST/21:00 CEST del 12 settembre



Germania vs. Svezia alle 21:30 BST/22:30 CEST del 12 settembre



Francia vs. Australia alle 23:00 BST/00:00 CEST il 12/13 settembre



Stati Uniti vs. Corea del Sud alle 00:30 BST/13:30 CEST del 13 settembre



Semifinali OWWC 2026 (13 settembre):



Vincitore di Arabia Saudita/Spagna vs. Vincitore di Germania/Svezia alle 17:15 BST/18:15 CEST



Vincitore Francia/Australia vs. Vincitore USA/Corea del Sud alle 18:45 BST/19:45 CEST



Finale per la medaglia di bronzo OWWC 2026 (13 settembre):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 21:15 BST/22:15 CEST



Finale OWWC 2026 (13 settembre):