Overwatch Coppa del Mondo 2026: Here sono gli appuntamenti per le qualificazioni EMEA Online del 30-31 maggio
Si svolgeranno alcuni incontri per iniziare a determinare i sei paesi della regione che accederanno al Main Event più avanti in estate.
Sarà un weekend intenso per i fan Overwatch, poiché si sta svolgendo la parte delle qualificazioni online della Coppa del Mondo Overwatch, con attività in tutto il mondo e nelle varie regioni. Essendo un lettore di Gamereactor, probabilmente sei più interessato ai piani per l'evento EMEA e, in tal caso, abbiamo raccolto tutti gli incontri per l'azione di questo weekend (30-31 maggio), con la precisazione che la fase di azione competitiva si concluderà ufficialmente il prossimo weekend.
Per quanto riguarda ciò che è in palio, le 12 squadre cercheranno di assicurarsi uno dei sei posti per il Main Event, con questo torneo successivo previsto per la fine di agosto, durante la quale si terrà una fase a gironi online per determinare gli otto paesi che accederanno ai playoff, che si terrà in presenza al BlizzCon a metà settembre.
Detto ciò, le partite per questo fine settimana sono le seguenti.
Gruppo A
- Danimarca vs. Austria alle 16:00 BST/17:00 CEST del 30 maggio
- Finlandia vs. Danimarca alle 13:00 BST/14:00 CEST del 31 maggio
- Svezia vs. Austria alle 16:00 BST/17:00 CEST il 31 maggio
Gruppo B:
- Gran Bretagna vs. Norvegia alle 14:30 BST/15:30 CEST del 30 maggio
- Portogallo vs. Germania alle 17:30 BST/18:30 CEST del 30 maggio
Gruppo C:
- Spagna vs. Irlanda alle 13:00 BST/14:00 CEST del 30 maggio
- Spagna vs. Francia alle 14:30 BST/15:30 CEST del 31 maggio
- Irlanda vs. Polonia alle 17:30 BST/18:30 CEST del 31 maggio
Ogni gruppo vedrà due squadre avanzare e due squadre eliminare, il che significa che ogni vittoria conta a questo punto.