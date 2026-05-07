Overwatch Coppa del Mondo 2026: La squadra della Corea del Sud rivela la sua squadra di sette giocatori

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Sebbene pochi possano negare che la Corea del Sud sia la patria di molti dei migliori giocatori competitivi Overwatch, la nazione non ha avuto la migliore fortuna ai Overwatch Mondiali di recente. Ha vinto gli eventi del 2016, 2017 e 2018, ma da allora non è più riuscita a completare la gara, classificandosi più recentemente quarta nel torneo del 2023. Quindi, l'evento del 2026 sarà quello in cui le cose torneranno in carreggiata?

Con le qualificazioni regionali che stanno per iniziare in tutto il mondo, ora il Team Corea del Sud ha rivelato il suo roster completo di sette giocatori per l'OWWC 2026, con un gruppo di personaggi di grande e talento che hanno fatto il salto. Con la squadra destinata a partecipare alle qualificazioni asiatiche che inizieranno a fine maggio, offrendo quattro posti alle qualificazioni internazionali per il Main Event che seguiranno, puoi vedere la squadra sudcoreana qui sotto.



Tank: "JunBin" e "Max"

"JunBin" e "Max"

DPS: "HeeSang", "SeonJun" e "Stalk3r"

"HeeSang", "SeonJun" e "Stalk3r"

Supporto: "Chorong" e "Simple"



Pensi che questa squadra possa arrivare fino al massimo e riconquistare il titolo Overwatch Coppa del Mondo?