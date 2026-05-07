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Overwatch Coppa del Mondo 2026: Team GB annuncia la sua rosa
La rosa di sette giocatori è stata ufficialmente selezionata.
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Con la Coppa del Mondo Overwatch già in corso in vista delle finali finali sul palco al BlizzCon di settembre, dato che durante l'estate si svolgono diversi eventi di qualificazione, ora vediamo alcune delle nazioni più presenti confermare i roster che intendono schierare per le edizioni di quest'anno.
Tra questi c'è Team Great Britain, che ha ora rivelato il suo roster di sette giocatori che cercheranno di avanzare attraverso le qualificazioni EMEA a fine maggio, alla ricerca di uno dei sei posti nelle qualificazioni globali OWWC Main Event che seguiranno.
Detto ciò, il roster del Team GB, noto anche come i 7 Lions, per l'OWWC 2026 può essere visto qui sotto.
- Carro armato: "Tred" e "Smex"
- DPS: "Kai" e "WMaimone"
- Supporto: "Crispy", "FunnyAstro" e "Kiwii"