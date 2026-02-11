Overwatch ha appena battuto il suo record per il numero di giocatori contemporanei

HQ

Quando Overwatch 2 è stato rilasciato poco più di tre anni fa, molti lo hanno trovato un po' deludente con poche nuove funzionalità, e le poche che esistevano hanno ricevuto critiche significative. Questo ha portato a un calo del numero di giocatori.

Fortunatamente, Blizzard ha ascoltato i feedback e ha deciso di risolvere i problemi, e ieri ha rilasciato quella che è forse la più grande patch mai fatta alla serie. Puoi scoprire tutte le nuove funzionalità a questo link, ma preparati a comprare un mouse nuovo dopo, perché c'è un serio rischio che la rotella si consumi a causa dell'enorme quantità di testo che devi scorrere.

E a quanto pare, il messaggio sull'enorme aggiornamento è stato ascoltato. SteamDB ora segnala che Overwatch 2 ha stabilito un nuovo record di giocatori su Steam. Quattro ore fa (al momento della stesura), c'erano 165.651 giocatori contemporanei online, più di quanto mai avuta prima - e più del doppio rispetto al lancio. Se Overwatch 2 riuscirà a mantenere il suo pubblico a lungo termine resta da vedere, ovviamente, ma possiamo almeno dire che è partito bene.