Overwatch Il prossimo eroe di Hashimoto è l'anziano del crimine Hashimoto, Shion

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È quasi ora che inizi la terza stagione di Overwatch, perché la prossima settimana arriverà la Stagione 3: Into the Tiger's Den, che porterà un nuovo eroe tra una serie di altre aggiunte al gioco.

Parlando dell'eroe, ora ci è stato presentato chi sia, ampliando la lore giapponese dell'universo e portando nel gioco l'anziano del Clan Hashimoto, Shion. Questo cattivo espanderà la fazione malvagia del gioco, poiché, anche se non sembra far parte di Talon, il trailer di presentazione del personaggio rende chiaro che li aiuta e lavora al fianco della principale opposizione di Overwatch.

Mentre aspettiamo informazioni più precise e specifiche riguardo alle abilità di Shion e a ciò che porterà sul tavolo, sappiamo che il personaggio è un'eroina Damage e che potremo giocarla già dal 16 giugno, quando uscirà la terza stagione.

Dai un'occhiata al trailer dell'eroe di Shion qui sotto, animato come un intenso mini-film anime cyberpunk e vede il nuovo cattivo affrontare Sojourn su un treno in corsa in Giappone.