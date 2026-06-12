Overwatch La Shion può montare la sua moto a metà partita; Elenco completo delle abilità dell'eroe rivelato

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All'inizio di questa settimana, Blizzard ha ufficialmente rivelato il prossimo eroe (o meglio villain) Overwatch, con il personaggio Damage Shion che arriverà nel sparatutto già la prossima settimana, quando la terza stagione inizierà il 16 giugno.

Se sei interessato a saperne di più sull'origine e la lore del personaggio, puoi andare qui, ma se sei curioso di cosa potrà offrire al lancio, continua a leggere mentre approfondiamo le sue abilità e il suo kit completo.

Considerata un personaggio Flanker che potrà sfruttare meglio i pacchetti salute sparsi per la mappa, Shion porta nel gioco pistole Kira a doppia mano, conferendole un po' quella sensazione di Tracer. A partire da questo, una delle sue abilità chiave è Scattare, che le permette di schivare rapidamente un attacco e persino di ottenere un overshield. A questo si aggiunge Execution, dove Shion lancia una salva a forma di X in avanti per infliggere danni, tutto prima di salire sulla moto tramite Joyride per muoversi velocemente sulla mappa e persino per lanciare la moto in avanti contro i nemici infliggendo danni considerevoli. L'abilità Ultimate di Shion è considerata Satsuriku Spree e la vede avanzare tre volte "in una tempesta di colpi d'arma da fuoco", infliggendo gravi danni e disturbando il campo di battaglia.

Oltre a questo, i due Bonus Minori di Shion includono Ricarica Rapida (dove l'evasiva ricarica nove proiettili) e X Machina (che aumenta il danno dell'Esecuzione ai nemici con poca salute), con i due Perk Principali che sono Rifornimento, che permette a Joyride di ripristinare istantaneamente 50 salute e rigenerare 20 salute al secondo mentre è attivo, e Volti della Morte, dove Shion ottiene tutti i bonus passivi degli altri ruoli di Danno (in particolare Ricognizione, Specialista e Tiratore Scelto) anche.

Puoi vedere gran parte di questa abilità in azione nel nuovo trailer di gameplay qui sotto.