Overwatch Spotlight 2026: Un giorno nel campus di Blizzard mi ha fatto capire che Overwatch è tornato!

HQ

Anche se i collaboratori di Blizzard non lo direbbe mai con una formulazione così diretta, ma da fan di Overwatch, qualcuno che si è innamorato di questo mondo nel 2016 e lo segue da allora, l'evoluzione verso Overwatch 2 è stata la scelta sbagliata e ha avuto un impatto evidente su questo sparatutto eroico altrimenti eccellente. Promesse disadattate di elementi PvE, una gamma più limitata di contenuti nuovi e freschi che non sembravano mai giustificare un sequel dedicato, tutto insieme a una serie di altre scelte di design che sembravano fuorviate, hanno portato a far sì che Overwatch 2 fosse, a dire il vero, una delusione. Eppure eccomi qui, oltre tre anni dopo, pronto a dirvi che Overwatch sta finalmente guadagnando il suo numero di sequel, nonostante ironia della sorte, abbia anche abbandonato quel numero.

HQ

La settimana scorsa ho avuto il lusso di trascorrere qualche giorno nell'immenso campus di Blizzard a Irvine, California, per imparare tutto sul futuro di Overwatch, e mamma sta, che delizio. Vedi, da tempo penso che Overwatch 2 abbia perso il diritto di comandare il mio tempo, quindi gli sviluppi promessi durante la trasmissione annuale di Spotlight sono sembrati una scarica di adrenalina, che ha riportato energia e vita nel gioco amato. E questo si è presentato non solo in una marea di nuovi contenuti, ma anche in cambiamenti che dopo tutti questi anni si sono sentiti giustificati e necessari.

Per prima cosa, troviamo uno dei maggiori calo di contenuti nella storia di Overwatch, guidato dall'inclusione di cinque nuovi personaggi all'inizio della Stagione 1. Come riferimento, il lancio di Overwatch 2 presentava solo tre nuovi personaggi... Oltre ai nuovi personaggi giocabili, che portano due nuovi DPS, due nuovi Support e un singolo Tank, troviamo cambiamenti che includono nuovi archetipi per delineare meglio come ci riferiamo a ogni personaggio, miglioramenti al motore di gioco e un focus narrativo che sembra quasi estraneo all'attuale versione del gioco.

Annuncio pubblicitario:

Ma prima di arrivare ai nuovi cambiamenti narrativi, che per me sono forse i più entusiasmanti di questa grande evoluzione, parliamo degli eroi.

Blizzard non è nuova a creare personaggi coinvolgenti e memorabili, quindi non sorprende che i personaggi introdotti nella prima stagione di Overwatch nel 2026 siano anche opzioni valide ed entusiasmanti. Abbiamo la nuova Tank dominante e opprimente nota come Domina, la prossima estensione del lore spesso inesplorato che circondava Symmetra e i suoi bizzarri legami aziendali. A questo si aggiungono due eroi DPS, uno dei quali ha radici che risalgono a quando Ana è stata aggiunta al gioco, con Emre che è l'ultimo della vecchia guardia di Overwatch a fare il suo arrivo nel gioco. Si unisce ad Anran, il fratello di Wuyang, un'altra interessante opzione DPS ispirata dal Mago del Fuoco di World of Warcraft. Poi passiamo al settore Supporto, dove Mizuki aggiunge ulteriore profondità al lore giapponese di Overwatch, tutto prima che la classe venga ulteriormente rafforzata da un personaggio che non ha fatto altro che rubare la scena. Jetpack Cat arriva, che si tratta di un eroe felino conosciuto come Fika, che debutta nel gioco in uno stato piuttosto particolare, essendo un altro eroe animalesco, ma che si distingue da Winston e Wrecking Ball semplicemente per essere un gatto più intelligente del solito che guida un jetpack. Sì, nessun trucco assurdo e intelligente qui; questo è solo un gatto che è riuscito a mettere le mani su tecnologia di lusso...

Annuncio pubblicitario:

Oltre ai tipici design unici e sorprendenti (nel caso di Overwatch) di ogni personaggio, Blizzard è rimasta fedele alle premesse passate offrendo una serie di personaggi che trovano immediatamente la loro casa nel più ampio meta di Overwatch. Non arriveranno a spezzare il gioco in due, dando il via a un nuovo ordine mondiale su come Overwatch dovrebbe essere giocato, ma aggiungono opzioni e profondità che prima non erano disponibili, rendendo alla fine l'azione multiplayer già di fascia alta semplicemente più attraente.

Ad esempio, Domina aggiunge versatilità nel ruolo off-Tank altrimenti più di nicchia, portando alto danno e versatilità, bilanciando questo con la protezione della squadra in un modo che Roadhog, come punto di confronto, non può eguagliare. Emre presenta un altro archetipo base del soldato da padroneggiare, un altro personaggio simile a Soldier 76, tutto incentrato sulla precisione e sul lasciare che i proiettili parlino per sé stessi. Anran alimenta le fiamme enfatizzando ulteriormente le meccaniche di accensione che Mauga aveva introdotto una volta, offrendo modi aggiuntivi per accendere un gioco e tenere tutti all'erta con il suo kit di fuoco. Poi troviamo Mizuki, un altro versatile personaggio di supporto che può curare e potenziare i suoi alleati ma anche lasciare il segno sul campo di battaglia eliminando ogni singola minaccia con il suo potente strumento principale Spirit Glaive. E poi c'è Jetpack Cat, un personaggio fastidioso che incarna ogni parte della sua ispirazione felina entrando e uscendo rapidamente da battaglie, colpendo nemici ignari, catturando nemici con la sua abilità suprema e essendo un alleato utile che non ti infila come spesso accade a Lucio o Kiriko. Ancora una volta, sono una nuova e interessante serie di eroi, un gruppo di personaggi che faranno venire voglia ai fan di tornare su Overwatch per scoprire cosa offrono, continuando al contempo a far evolvere l'esperienza di gioco generale e a presentare nuovi modi per godersi il prestigioso e distintivo sparatutto eroico di Blizzard.

HQ

Ma ancora una volta, questa era solo una parte delle promesse più ampie per il 2026. Per celebrare i 10 anni di Overwatch, Blizzard aveva molto in serbo per i fan, tra cui aggiornamenti del motore che avrebbero dovuto rendere il gioco fluido e un po' migliore, ruoli meno strutturati che rendono gli eroi meno limitati da come sono definiti, e una serie di miglioramenti UI/UX che rendono la navigazione in questo gioco altrimenti ampio meno complicato. Tutto ciò prevede che ogni ruolo principale sia suddiviso in sotto-ruoli, dove i personaggi DPS possono ora essere Flanker, Sharpshooter, Specialisti e Recon, con ogni ruolo con una propria passiva che migliora ulteriormente il loro modo di giocare. Ad esempio, i Flanker (Tracer, per esempio) traggono più valore dai kit salute, mentre i Sharpshooters (Widowmaker) ricevono bonus di cooldown delle abilità di movimento quando colpiscono alla testa, un cambiamento interessante che dà valore extra ai personaggi mentre in passato Widowmaker riceveva lo stesso bonus passivo del pacchetto salute di Tracer... E l'interfaccia utente/esperienza utente è stata praticamente ricostruita da zero in modo che ogni input che un giocatore fa mentre naviga verso la posizione desiderata sia più fluido e meno problematico. Questi sono semplicemente miglioramenti, e non c'è altro modo di guardarli.

Tuttavia, rispetto ai cambiamenti narrativi, ognuna di queste aree sembra piuttosto attesa e banale. È nei cambiamenti narrativi che vediamo davvero come Blizzard vuole evolvere Overwatch e impegnarsi nel futuro. I vari vertici di Blizzard/Overwatch (inclusi Johanna Faries e Aaron Keller) considerano questo gioco un "gioco per sempre" ed è chiaro che anche loro lo vedono come la loro oca d'oro. Mentre Warcraft è principalmente riservato ai fan veterani che hanno apprezzato l'MMORPG bloccato per PC da anni e Diablo è ostacolato dal suo design grafico e molto maturo, Overwatch è per tutti, e lo vediamo nel fatto che non solo raddoppiano la punta, ma triplicano il futuro del videogioco.

La prima stagione di questo Overwatch quasi rilanciato offrirà ed esplorerà un arco narrativo centrale che è stato sostanzialmente anticipato e preparato per anni. Vediamo l'organizzazione Overwatch affrontare il malvagio Talon (composto da Doomfist, Vendetta, Sombra, ecc.) e questo porta a un'intera ondata annuale di sviluppi narrativi che segnano il 2026 di Overwatch. Quest'anno abbiamo una storia centrale in esplorazione, un filo conduttore che sarà svelato nei prossimi 12 mesi, in diverse stagioni, e questo è solo l'inizio di una nuova idea che definirà come Overwatch verrà ampliato narrativamente nel prossimo futuro. Non stiamo parlando di missioni della storia per giocatore singolo che aggiungono piccoli dettagli di profondità o modi completamente nuovi di vivere la più ampia macchina narrativa; I metodi sono gli stessi, con video cinematografici, fumetti, cortometraggi animati e così via, ma ora hanno un focus. C'è una narrazione chiave al centro di Overwatch nel 2026, e anche se questo può sembrare banale a chi non lo conosce, per i fan di questo sparatutto leggendario e memorabile, Overwatch non ha mai davvero offerto al suo pubblico.

HQ

Quindi, nel grande schema delle cose, potrebbe sembrare che Blizzard offra ai suoi fan arachidi e comfort di base e li chiami diamanti da custodire, ma questo paragone rozzo non si trasforma davvero in Overwatch per il semplice motivo che questo gioco ha avuto tutta la concorrenza battuta in un parametro chiave per un decennio. Che lo ami o lo odi, scherzi quanto vuoi sulla vittoria come Gioco dell'Anno, ma Overwatch è stato il metro di riferimento per gli hero shooter fin dal lancio (proprio come World of Warcraft è stato lo stesso per gli MMORPG) e questi cambiamenti e il massiccio impegno verso Overwatch per il futuro potrebbero portare la gemma amata di Blizzard a raggiungere vette e livelli che non ci aspettavamo mai potesse. Bravo, Blizzard, mi avete rifatto avere fiducia in Overwatch ancora una volta. Dio mi aiuti...