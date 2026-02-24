Overwatch sta passando a mobile con uno sparatutto eroico top-down noto come Overwatch Rush

Considerando che molti dei principali titoli multiplayer per PC e console hanno versioni mobili dedicate, è sempre sembrato probabile che l'iconico sparatutto eroico di Blizzard, Overwatch, avrebbe seguito l'esempio a un certo punto.

Lo sviluppatore californiano ha appena presentato al mondo il progetto noto come Overwatch Rush, un gioco che è una variante sparatutto eroico dall'alto quattro contro quattro sulla formula Overwatch, creato da un team di sviluppo Blizzard separato rispetto al titolo principale per PC e console. In particolare, è Team 4 a gestire la produzione di Overwatch Rush, con questo gioco ancora in fase di sviluppo.

Non c'è una tempistica precisa su quando questo gioco, che non è un porting ma un'esperienza completamente nuova pensata solo per i giocatori mobile, arriverà a pieno termine. Blizzard ha dichiarato che presto inizieranno i test per il progetto in alcuni paesi e regioni, mentre ha mostrato l'azione di una partita nei primi filmati di gameplay qui sotto.

Parlando di Overwatch Rush, Blizzard spiega: "Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, siamo curiosi di vedere come i giocatori apprezzeranno ciò che abbiamo costruito finora e di sentire da loro su cosa dovremmo concentrarci nelle prossime fasi di sviluppo.

"La nostra missione è continuare ad espandere l'universo di Overwatch portando nuove avventure fresche ai giocatori su tutte le piattaforme. Continueremo a tenervi aggiornati su come stanno andando le cose."

Ti interessa l'idea di Overwatch Rush?