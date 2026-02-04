Overwatch uscirà su Nintendo Switch 2 in primavera

HQ

Ci sono stati un numero monumentale di annunci come parte della grande trasmissione Overwatch Spotlight di Blizzard. Che si tratti degli immensi 10 nuovi eroi previsti per il 2026, cinque dei quali usciranno la prossima settimana con la prima stagione dell'anno, o forse anche del rebranding che sta abbandonando il "2" che in precedenza definiva il sequel degli eroi. Ma uno degli altri annunci che ha attirato l'attenzione dei fan è stato che presto Overwatch arriverà su Nintendo Switch 2.

Sebbene non sia stata data una tempistica precisa, sappiamo che nella seconda stagione dell'anno, prevista per la primavera 2026, Overwatch sarà lanciato su Nintendo Switch 2. Questa sembrerà essere una versione in qualche modo paragonabile alle edizioni PC, PS5 e Xbox Series X/S del gioco, poiché durante il nostro recente viaggio a Irvine, California, per visitare Blizzard, abbiamo chiesto qualcosa della nuova versione in arrivo e se, per esempio, l'interfaccia utente o l'esperienza utente aggiornata dovessero essere modificate per adattarsi alla piattaforma portatile e portatile.

Il responsabile UI/UX Jay Bacuetes ci ha detto durante un'intervista: "Non proprio. Abbiamo cercato di progettare per tutte le piattaforme, quindi quando mettiamo insieme le cose penso che la sfida più grande sia solo le prestazioni per quanto riguarda le console portatili in generale. Semplicemente non sono potenti come i PC desktop. Quindi molto pensiero è dedicato soprattutto agli stati di caricamento, alle transizioni e cose del genere. Questa è probabilmente la differenza più grande quando si parla di portatili o console in generale, sapendo che non sono potenti come il tuo mostruoso PC desktop."

Bacuetes conclude dicendo: "E poi solo saper identificare scorciatoie per le cose. Poter mappare le cose ai tasti frontali e ai controller e assicurarsi che i giocatori... che questo fa sentire bene ai nostri giocatori."

Abbiamo anche chiesto se Overwatch supportasse il touchscreen o la modalità mouse del Joy-Con, ma Blizzard non è stata in grado di darci una risposta in questo momento.

Per quanto riguarda cos'altro Blizzard ha in programma per Overwatch nel 2026, dai un'occhiata alla roadmap annuale qui sotto e non dimenticare la nostra analisi più dettagliata dell'epico Spotlight di Overwatch.