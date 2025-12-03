Overwatch World Cup torna nel 2026 con un formato a 30 squadre
Le qualificazioni si svolgeranno durante tutto l'anno in vista delle grandi finali della BlizzCon 2026.
Ieri abbiamo riportato gran parte delle notizie riguardanti la Overwatch Champions Series 2026, che riprenderà nel nuovo anno e vedrà i Twisted Minds difendere il loro trofeo delle World Finals. Ma c'è ancora di più dal competitivo Overwatch 2 da aspettarsi il prossimo anno, dato che sarà anche un anno World Cup, dato che il formato internazionale sta tornando.
Sì, il 2026 sarà l'anno in cui le nazioni si sfideranno a livello globale per essere incoronate vincitrici Overwatch World Cup. Il torneo si svolgerà per la maggior parte del 2026, durante il quale durante la primavera saranno selezionate le varie squadre e roster prima che le coppe regionali si terranno poco dopo a marzo. A queste seguiranno le qualificazioni online in estate e una fase a gironi in diretta in una sede ancora da annunciare più avanti nella stagione, e infine le grandi e decisive finali che si giocheranno a BlizzCon 2026 a settembre.
Sebbene molte squadre otterranno la qualificazione fino al 2026, 19 nazioni sono già state invitate, con queste "selezionate tra le prime 16 squadre del 2023 e le 3 squadre con le migliori prestazioni nell'EMEA." Queste nazioni sono le seguenti:
Americhe:
- Brasile
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
EMEA:
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Gran Bretagna
- Norvegia
- Arabia Saudita
- Spagna
- Svezia
Asia:
- Australia
- Cina
- Hong Kong
- Giappone
- Corea del Sud
- Thailandia
Per quanto riguarda la disposizione degli altri slot, le Americhe e l'Asia avranno ciascuna tre Wildcard slot, mentre EMEA ne avrà cinque.
Va detto che, sebbene molte nazioni gareggeranno, solo otto arriveranno al BlizzCon, dove saranno poi inserite in un tabellone a eliminazione diretta per trovare il campione del 2026. Puoi leggere di più sul World Cup qui.