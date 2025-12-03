Overwatch World Cup torna nel 2026 con un formato a 30 squadre

HQ

Ieri abbiamo riportato gran parte delle notizie riguardanti la Overwatch Champions Series 2026, che riprenderà nel nuovo anno e vedrà i Twisted Minds difendere il loro trofeo delle World Finals. Ma c'è ancora di più dal competitivo Overwatch 2 da aspettarsi il prossimo anno, dato che sarà anche un anno World Cup, dato che il formato internazionale sta tornando.

Sì, il 2026 sarà l'anno in cui le nazioni si sfideranno a livello globale per essere incoronate vincitrici Overwatch World Cup. Il torneo si svolgerà per la maggior parte del 2026, durante il quale durante la primavera saranno selezionate le varie squadre e roster prima che le coppe regionali si terranno poco dopo a marzo. A queste seguiranno le qualificazioni online in estate e una fase a gironi in diretta in una sede ancora da annunciare più avanti nella stagione, e infine le grandi e decisive finali che si giocheranno a BlizzCon 2026 a settembre.

Sebbene molte squadre otterranno la qualificazione fino al 2026, 19 nazioni sono già state invitate, con queste "selezionate tra le prime 16 squadre del 2023 e le 3 squadre con le migliori prestazioni nell'EMEA." Queste nazioni sono le seguenti:

Americhe:



Brasile



Canada



Messico



Stati Uniti



EMEA:



Danimarca



Finlandia



Francia



Gran Bretagna



Norvegia



Arabia Saudita



Spagna



Svezia



Asia:



Australia



Cina



Hong Kong



Giappone



Corea del Sud



Thailandia



Per quanto riguarda la disposizione degli altri slot, le Americhe e l'Asia avranno ciascuna tre Wildcard slot, mentre EMEA ne avrà cinque.

Va detto che, sebbene molte nazioni gareggeranno, solo otto arriveranno al BlizzCon, dove saranno poi inserite in un tabellone a eliminazione diretta per trovare il campione del 2026. Puoi leggere di più sul World Cup qui.