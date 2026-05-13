OWCS Champions Clash 2026: Il tabellone completo viene stabilito dopo la conferma delle squadre asiatiche
Il torneo internazionale si terrà il prossimo fine settimana.
La prima fase della Overwatch Champions Series nella divisione asiatica è ufficialmente giunta al termine. Dopo alcune settimane frenetiche, ora conosciamo i vincitori della fase di competizione e quali due squadre rappresenteranno la regione al torneo internazionale Champions Clash, che si terrà il prossimo fine settimana, dal 22 al 24 maggio.
Zeta Division è arrivato in cima nella regione, seguito da Crazy Raccoon che ha fatto lo stesso e ha chiuso secondo. Detto ciò, il tabellone per il OWCS Champions Clash è stato saldamente chiuso, e potete vedere qui sotto le prime partite dei quarti di finale del Upper Bracket.
Quarti di finale del tabellone superiore del Champions Clash:
- Menti Contorte contro Tutti i Giocatori
- Dallas Fuel contro Procione Pazzo
- Weibo Gaming vs. Virtus.pro
- Divisione Zeta vs. Stazione Spaziale
Vale la pena ricordare che il Champions Clash utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita. Una seconda sconfitta porterà all'eliminazione definitiva dall'evento. Il vincitore finale del Champions Clash otterrà anche un posto al Midseason Championship tra fine luglio e inizio agosto come parte della Esports World Cup, indipendentemente da dove si collocerà nei rispettivi tornei regionali della Fase 2.