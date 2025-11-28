OWCS World Finals 2025: Sono stati fissati il primo turno di eliminatorie, ecco chi è a rischio

HQ

I primi due giorni del Overwatch Champions Series World Finals 2025 sono ormai passati e, a tre giorni dalla fine, il processo per eliminare le squadre dal torneo inizia oggi.

Tra un paio d'ore inizierà il primo calendario di incontri a eliminazione, il che significa che entro la fine della giornata sei squadre saranno state eliminate, mentre altre due avanzano e restano in vita per un giorno in più.

Le partite a eliminazione diretta sono classificate e programmate come segue:



Team Liquid contro Team Peps



T1 vs. Geekay Esports



Weibo Gaming vs. Team CC



Stazione spaziale vs. Varrel



Con i primi sconfitti di queste partite che tornano subito a casa, i vincitori avanzano e si affronteranno nel pomeriggio, finché non resteranno solo due di queste otto squadre. Questi sopravvissuti dovranno affrontare i perdenti delle semifinali del tabellone superiore, con queste partite previste per domani, il che significa che non sapremo chi avrà conquistato un posto nella finale del tabellone superiore fino al fine settimana.

Le semifinali del tabellone superiore sono classificate come segue:



Procione Pazzo contro Al Qadsiah



Menti Contorte contro Team Falcons



Con il tabellone che si sta delineando come segue, chi considerate ora favorito per vincere il World Finals ?