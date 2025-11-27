OWCS World Finals 2025: T1, Spacestation, Al Qadsiah e Team Falcons iniziano la campagna del torneo con vittorie

HQ

Il primo giorno del Overwatch Champions Series World Finals 2025 è nei libri. Il torneo che si svolge in Svezia fino alla fine di questa settimana ha già visto quattro partite, in cui quattro squadre hanno iniziato la loro campagna con vittorie e quattro hanno subito sconfitte che le hanno portate sull'orlo dell'eliminazione.

In totale, il primo turno del tabellone superiore è stato completato e le quattro partite hanno visto Spacestation sconfiggere Team Peps, Al Qadsiah superare Geekay Esports, Team CC inciampare fino a T1 e Team Falcons dominare Varrel.

Questi risultati significano che i quarti di finale del tabellone superiore sono ora decisi, il che significa che dovremmo aspettarci di vedere Crazy Raccoon contro Spacestation, Weibo Gaming contro Al Qadsiah, Twisted Minds contro T1 e Team Liquid contro Team Falcons tutti più tardi oggi.

Per quanto riguarda il tabellone di eliminazione, Team Peps, Geekay Esports, Team CC e Varrel attendono tutti i perdenti delle partite sopra, che poi si sfideranno per evitare l'eliminazione dal torneo, poiché il formato a doppia eliminazione significa due sconfitte e sei fuori.