Owlcat che usa l'IA generativa per The Expanse: Osiris Reborn, il prodotto finale sarà "100% creato dall'uomo"

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Owlcat Games, lo sviluppatore del prossimo RPG di fantascienza simile a Mass Effect The Expanse: Osiris Reborn, ha confermato di utilizzare l'IA generativa per aiutare a creare il gioco. Anche se è stato confermato che il gioco non avrà GenAI visibile al lancio, questa è comunque probabilmente una dichiarazione controversa se audace.

La responsabile PR di Owlcat, Katharina Popp, ha parlato con Eurogamer dell'inclusione dell'IA in risposta a una conferenza stampa. Ha spiegato: "Non lo usiamo per creare asset che saranno presenti nel gioco. Lo usiamo molto per prototipare, provare cose, segnaposto. Verranno tutti sostituiti alla fine. Lo usiamo fondamentalmente per provare cose a livello tecnico."

"Per esempio, vedere come appare un'immagine 2D in 3D, o cambiare colore per farne vedere ciò che è bello. Quindi fondamentalmente serve a poter iterare più velocemente. Ma non lo usiamo per scrivere, non usiamo doppiatori IA, quindi tutto ciò che sarà nella versione finale sarà sicuramente al cento per cento per cento di produzione umana," continuò.

Non è la prima volta che Owlcat chiarisce di utilizzare l'IA per alcuni aspetti dello sviluppo del suo gioco. È importante notare che i suoi successi RPG passati come Warhammer 40,000: Rogue Trader e Pathfinder: Wrath of the Righteous non hanno mai utilizzato GenAI in alcun modo.

Sono state mosse critiche a Owlcat per questa decisione, poiché i giocatori continuano a cercare per lo più di evitare l'inclusione dell'IA nei loro progetti. Come hanno dimostrato Crimson Desert e Clair Obscur: Expedition 33, quando la GenAI viene individuata nel prodotto finale, c'è sempre qualche reazione negativa. Non abbastanza da fermare le vendite dei mostri, ma di solito abbastanza da scatenare una reazione.