Owlcat Games annulla Owlcat Launcher su Warhammer 40,000: Rogue Trader dopo le lamentele dei fan

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Quando le persone aprono le loro librerie Steam (o Epic o GOG) e premono play su un gioco, raramente sono contente di vedere un launcher secondario apparire, chiedendo se sono davvero sicuri di voler giocare, o se preferiscono guardare qualche aggiornamento casuale e cambiare le loro impostazioni. Quindi, sebbene l'idea di un Owlcat Launcher suoni bene sulla carta, la reazione negativa è stata immediata e abbastanza comprensibile dal punto di vista del giocatore.

Come spiegato in un nuovo post su Steam, Owlcat vuole che il suo launcher sia il più discreto possibile. Non ruba nessun tuo dato, non richiede la registrazione obbligatoria e offre molte opzioni per cambiare il suo funzionamento. Puoi anche disattivarlo, se vuoi. Tuttavia, la sola esistenza di un menù che serve a sentire di più sulle ultime novità di Owlcat basta a causare numerose recensioni negative sulla pagina Steam di Warhammer 40,000: Rogue Trader , oltre a molte critiche negative su Reddit.

Perché Owlcat ha creato un lanciatore? Beh, è un passo piuttosto logico, se ci pensi. Le ricerche dell'azienda hanno mostrato che molti giocatori in cerca di giochi simili ai suoi attuali successi in Rogue Trader e Pathfinder: Wrath of the Righteous non conoscevano l'altro titolo. Con lo studio che lavora su Warhammer 40,000: Dark Heresy, The Expanse: Osiris Reborn e la pubblicazione di Shadow of the Road, un centro centrale per tutto ciò che riguarda Owlcat non sembra una cattiva idea. Tuttavia, i giocatori non sono molto entusiasti dell'idea di aggiungere un altro launcher alla miriade di launcher già esistenti, e il launcher sembra occupare un po' di spazio nelle prestazioni.

Owlcat è stato rapido nell'ascoltare e adattarsi ai feedback, e in un nuovo post su Steam ha spiegato che il launcher è stato ripristinato. "Lord Capitani, vi sentiamo e stiamo ritirando il lanciatore. Il gioco ora tornerà alla patch precedente, rimuovendo completamente qualsiasi cambiamento legato al launcher. Grazie per il tuo feedback e sinceramente scusati per la frustrazione causata," recita il post.

Il feedback è stato piuttosto duro, ma sembra che Owlcat l'abbia interpretato come un segno che il launcher, almeno come è stato implementato ieri, non ha ancora colpito il bersaglio. Non vuol dire che l'idea fosse necessariamente cattiva, ma forse semplicemente non è stata implementata nel modo giusto.