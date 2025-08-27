Owlcat Games ci offre una panoramica di Warhammer 40,000: Dark Heresy nel nuovo trailer

HQ

Owlcat Games ha molto da fare in questo momento, ma sembra ansioso di mostrare di più dei numerosi progetti su cui sta lavorando. Abbiamo qualche dettaglio in più su The Expanse: Osiris Reborn durante la Gamescom, e ora abbiamo una nuova sbirciatina a Warhammer 40,000: Dark Heresy.

In un nuovo trailer pubblicato da Owlcat, otteniamo alcuni dettagli importanti per i fan che si chiedono in che modo Warhammer 40,000: Dark Heresy differisca da Warhammer 40,000: Rogue Trader. Entrambi sono CRPG ambientati nell'universo di Warhammer 40,000, con immagini simili e gameplay basato su party.

Tuttavia, in Rogue Trader avevi delle risorse. Eri una persona di mezzi, mentre in Dark Heresy sei un accolito, incapace di evocare eserciti e ricchezze in tuo aiuto. Avrai ancora una festa e un po' di aiuto dall'Inquisizione, ma in gran parte stai risolvendo la storia in stile poliziesco da solo.

Non abbiamo ricevuto una rivelazione della data di uscita come parte del trailer, ma considerando che i preordini sono già aperti e che le Collector's Edition sono disponibili, non possiamo immaginare che Dark Heresy sia lontano anni.

Warhammer 40,000: Dark Heresy è in fase di sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.