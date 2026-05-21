Owlcat Games conferma Warhammer 40,000: Dark Heresy beta chiusa e data di uscita del DLC di Rogue Trader

HQ

Alla presentazione di oggi di Warhammer Skulls, abbiamo ricevuto un altro aggiornamento su Warhammer 40,000: Dark Heresy, e la conferma della data di uscita del terzo DLC di Warhammer 40,000: Rogue Trader. Entrambi provengono da Owlcat Games, esperti di creazione RPG che sono ancora più desiderosi di lavorare con il futuro oscuro e lontano.

Il prossimo CRPG completo uscito da Owlcat ambientato nell'ampia ambientazione fantascientifica di Games Workshop è Warhammer 40,000: Dark Heresy, un gioco più oscuro di Rogue Trader (come suggerisce il nome), che ci mette nel ruolo di un Inquisitore. Il gioco non ha ancora una data di uscita, né l'ha ricevuta da Skulls, ma abbiamo sentito parlare di una nuova beta chiusa per i possessori dei Founder's Packs. La beta chiusa porta i giocatori alle Griglie di Scintilla, dove si mescolano con l'élite dell'Imperium, incontreranno nuovi compagni e si affronteranno circa sette ore di gioco. Questa beta chiusa rimarrà aperta fino al rilascio finale del gioco, quando arriverà.

Inoltre, dato che parliamo di Owlcat, non possiamo perderci The Infinite Museion, il terzo DLC di Warhammer 40.000: Rogue Trader, che uscirà l'11 giugno. Se cerchi un motivo per rigiocare a Rogue Trader, questo DLC ti offre una nuova campagna integrata con la storia principale, in cui il Rogue Trader omonimo deve affrontare il Necron Trazyn l'Infinito, oltre a un misterioso nuovo compagno in Eogunn Februs e il suo servo teschio Nuncius. Dai un'occhiata ai trailer di entrambi qui sotto:

HQ