Owlcat Games si è unita agli astronauti della NASA per rendere realistico lo spazio in The Expanse: Osiris Reborn

HQ

Anche se potremmo guardare The Expanse: Osiris Reborn e iniziare a paragonarlo a Mass Effect, sembra che il prossimo RPG di Owlcat avrà un senso di realismo più grande, soprattutto nel suo atteggiamento verso lo spazio.

Lavorando con l'ex astronauta NASA e comandante della ISS Leroy Chiao, il team di Owlcat Games ha contribuito a sviluppare un'idea di allenamento nello spazio che potesse fondere scienza e finzione (se solo esistesse una parola combinata per questo genere). Il gioco non sarà come un simulatore; Non dovrai essere legato alla tua stazione spaziale durante una passeggiata spaziale, ad esempio, ma sono stati sviluppati modi intelligenti per aggirare questi vincoli.

Dal far funzionare le armi in modo diverso al convivere con idee di silenzio e di come possa essere molto più pericoloso di quanto pensiamo a prima vista nello spazio, è chiaro che Owlcat ha fatto le sue ricerche. Non sappiamo ancora quando potremo vedere i frutti del suo lavoro, ma The Expanse: Osiris Reborn è ancora in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.