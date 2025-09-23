OXS Audio pensa che il futuro dell'audio risieda nel miglioramento del suono spaziale

HQ

L'audio è fondamentale per il modo in cui viviamo l'intrattenimento nel suo complesso, che si tratti di film e TV o di audio scattante e direzionale nei videogiochi. Anche l'interesse dei consumatori per l'audio è salito alle stelle negli ultimi tempi, poiché sempre più persone dedicano energie all'apprendimento dei sistemi audio e, se questo suona come te, la nostra conversazione con il fondatore di OXS Audio Thomas Li all'IFA 2025 merita una visione.

Durante l'intervista, abbiamo chiesto a Li quale sarà la prossima grande frontiera per l'innovazione audio, a cui ci ha risposto:

"Sì, questa è un'ottima domanda, perché penso che prima di tutto ci sia la tendenza dell'audio spaziale. Non c'è dubbio su questo. E stiamo anche facendo un sacco di innovazioni sulla riproduzione del suono, incluso il feedback e anche il microfono.

"Ad esempio, anche le persone sono in gioco e hanno una squadra che combatte, che la comunicazione della squadra tra loro, hanno anche bisogno di un'esperienza molto coinvolgente. Non solo hanno bisogno di una riproduzione audio spaziale, ma hanno anche bisogno di una qualità del suono abbastanza buona per la comunicazione del team. E penso anche che in futuro avremo idee sempre più intelligenti per avere questo orientamento fisico per la parte anteriore e posteriore e per i canali di seduta. Penso che sarebbe qualcosa che stiamo cercando di fare in futuro. Miglioreremo la nostra tecnologia, miglioreremo il nostro algoritmo per adattarci a questo".

Abbiamo poi chiesto a Li del ruolo dell'intelligenza artificiale nella tecnologia audio e di come anche OXS la stia utilizzando.

"Abbiamo già integrato un certo livello di intelligenza artificiale all'interno. Ad esempio, non solo il sistema audio spaziale, ma il nostro sistema fornisce anche un'estensione o un'enfasi su un certo livello di segnali specifici.

"Ad esempio, quando si gioca a un gioco FPS, si può prestare maggiore attenzione ai passi e anche al suono della pistola. Anche alcuni dettagli molto importanti, anche il respiro di un nemico o il suono del nemico. Ciò significa che può sicuramente aiutarti a giudicare qual è la tua prossima azione, giusto? Quindi, in questo, l'intelligenza artificiale ti aiuterà a giudicare e adattare. Ad esempio, può avere passi più chiari o una direzione più chiara della provenienza del suono della pistola. Quindi questo aiuterà sicuramente l'utente a vincere una vittoria in modo più fluido e più facile".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Li qui sotto.