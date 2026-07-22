Ozai, Avatar Aang e Nightmare Korra sono gli ultimi personaggi ad essere aggiunti a Avatar Legends: The Fighting Game

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Avatar Legends: The Fighting Game uscirà domani, e questa settimana sono stati svelati gli ultimi tre personaggi del roster del gioco. Sono il Signore del Fuoco Ozai, l'Avatar Aang e Nightmare Korra, aggiungendo alcuni dei personaggi più potenti del cartone animato nel gioco, il che senza dubbio porterà a clip incredibili di Sokka che li picchia tutti.

I personaggi sono stati rivelati in una diretta dal creatore di contenuti Maximilian Dood, che probabilmente gli appassionati di picchiaduro conosceranno. Dood ha mostrato i poteri del villain di La Leggenda di Korra, Zaheer, prima di presentare gli ultimi tre personaggi arrivati nel gioco.

Abbiamo già le versioni base di Aang e Korra, ma le versioni Avatar e Nightmare dei personaggi offrono stili di gioco diversi. "Quando lo Stato Avatar si accende, Aang è in grado di scatenare il potere di ogni Avatar prima di lui, rendendolo una forza inarrestabile," recita la sua descrizione in un comunicato stampa. Nightmare Korra è plasmata dal senso di colpa e dal dolore, e "incarna l'ora più oscura dell'Avatar, fungendo da pericolosa manifestazione di un trauma profondo."

Ozai, il Signore del Fuoco, è il cattivo della serie Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria, e offrirà al suo arsenale un brutale dominio del fuoco. Domani potremo vedere tutti i personaggi di persona, quando Avatar Legends: The Fighting Game uscirà su Xbox Series X/S, PS5, PC e console Nintendo Switch.