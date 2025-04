Pac-Man è finalmente giocabile nelle auto Volkswagen

I giochi in auto stanno diventando sempre più popolari, poiché i modelli più recenti continuano a supportare suite di infotainment più grandi e complesse che possono fungere da luogo per giocare a una manciata di videogiochi. A tal fine, nonostante gli sforzi di Tesla, ad esempio, che cercavano di portare alcuni dei giochi più recenti e impegnativi sulle sue auto, Volkswagen ha invece guardato al passato e si è unita a Bandai Namco per portare Pac-Man sui suoi veicoli.

Utilizzando il sistema AirConsole, ciò consente al guidatore o al passeggero di riprodurre Pac-Man Championship Edition attraverso la propria suite di infotainment, utilizzando il cruscotto come display e lo smartphone come controller. Dovrai essere parcheggiato e fermo per giocare, il che è intelligente poiché l'ultima cosa che qualcuno vuole sono gli incidenti ad alta velocità perché le persone sono troppo impegnate a caccia di punteggi più alti. In caso contrario, l'inclusione Pac-Man sarà anche in grado di abbinarsi ad alcune funzionalità di immersione in auto per migliorare ulteriormente l'esperienza, ad esempio regolando automaticamente l'illuminazione interna per riflettere il gameplay nei modelli applicabili.

Per quanto riguarda i modelli VW che saranno in grado di riprodurre Pac-Man, in particolare si tratta di ID. 7, ID. 5, ID. 4 e ID. 3, supponendo che ognuno esegua l'ultima iterazione di ID. Software 4.0, così come le iterazioni 2025 di Tayron, Passat, Tiguan, Golf Variant e il normale Golf. Avrai anche bisogno di un account ID VW e di un abbonamento attivo VW Connect Plus e di una connessione Internet sul tuo smartphone per giocare, oh e devi anche scaricare il gioco dal In-Car Shop in anticipo.

Annuncio pubblicitario: