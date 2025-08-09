Pac-Man World 2 Re-Pac mostra una straordinaria revisione del 4K

HQ

La mascotte sempre affamata di Bandai Namco sta tornando in auge mentre una delle sue avventure più memorabili viene rifatta per l'era moderna delle console, e Pac-Man World 2 Re-Pac sembra scandalosamente bello nel suo nuovo trailer. La clip mostra l'originale del 2002 fianco a fianco con il remake, completo di texture aggiornate, un framerate molto più fluido e un sacco di stile visivo extra. Fa sembrare la vecchia avventura per PlayStation 2 un nastro VHS consumato che è stato rifuso in scintillanti cristalli 4K.

Ma non si tratta solo di un restyling grafico. Il trailer mostra anche nuove meccaniche di gioco come la mira assistita in salto, i combattimenti contro i boss migliorati, in particolare contro la Rana Assassina di Clyde, insieme a versioni reinventate di ambienti e nemici iconici. I giocatori possono anche aspettarsi livelli più grandi, più oggetti da collezione, doppiaggio appena registrato e persino la modalità cooperativa, in cui un secondo giocatore prende il controllo di un Pac Drone, non del tutto diverso dal concetto di Mario Odyssey.

Pac-Man World 2 Re-Pac verrà lanciato su quasi tutte le piattaforme il 26 settembre (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 e Steam). Saranno disponibili sia un'edizione digitale che una deluxe digitale per coloro che desiderano il pacchetto "tutto extra". Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Hai giocato a Pac-Man World 2 in passato e prenderai questa nuova versione?