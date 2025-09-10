Pacific Drive crescerà con una nuova espansione inquietante entro la fine dell'anno

HQ

Lo sviluppatore Ironwood Studios ha annunciato che il suo gioco di sopravvivenza alla guida, Pacific Drive, crescerà e si espanderà piuttosto presto. A partire dalla fine di quest'anno, possiamo aspettarci che l'espansione Whispers in the Woods faccia il suo arrivo, e quando lo farà avremo ancora un altro motivo per tornare al Olympic Zone.

Per quanto riguarda ciò che questa espansione aggiungerà, ci è stato detto che vedrà l'ascesa di un gruppo di fanatici basati su Anomaly, che abitano i boschi e marcano il loro territorio con simboli ed effigi particolari. L'idea sarà quella di saperne di più su questo gruppo interagendo con i loro altari per accedere a nuovi artefatti da aggiungere alla tua station wagon e migliorare il modo in cui può conquistare l'ambiente pericoloso.

Anche l'accesso a Whispers in the Woods sembra essere piuttosto semplice in quanto puoi iniziare l'esperienza dopo le prime ore del gioco principale, in cui una nuova parte delle foreste di Olympic Zone diventerà accessibile per l'esplorazione.

La data di uscita esatta dell'espansione non è stata ancora confermata, ma sappiamo che sarà disponibile su PC e PS5 entro la fine dell'anno. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.