Pacman è giocabile in Everybody's Golf Hot Shots e uscirà il 5 settembre

HQ

Il prossimo gioco di golf arcade Everybody's Golf Hot Shots si è mostrato di nuovo durante lo State of Play di ieri sera. Lì abbiamo scoperto che coloro che preordinano il gioco riceveranno un bonus sotto forma di Pac-Man come personaggio giocabile.

Avremo a disposizione una modalità Sfida per giocatore singolo in cui si gioca contro una varietà di personaggi colorati, una modalità multiplayer per un massimo di quattro giocatori utilizzando un singolo controller o contro avversari online. Infine, è stata aggiunta una modalità Wacky Golf, che è una variante diversa del golf che tutti possono giocare insieme.

Abbiamo anche una data di uscita che è il 5 settembre. Everybody's Golf Hot Shots uscirà per PlayStation 5, Nintendo Switch/Switch 2 e PC.