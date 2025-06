Painkiller in arrivo su PC e console a ottobre

HQ

I fan dell'azione intensa ed emozionante hanno probabilmente tenuto d'occhio Painkiller, e se suona come te, abbiamo delle buone notizie.

Saber Interactive ha appena confermato che Painkiller verrà lanciato non appena il 9 ottobre su PC, PS5 e console Xbox Series X/S. Da aggiungere a questo, anche il preordine per le varie edizioni del gioco è ora disponibile, il che significa che puoi accaparrartene una copia in anticipo. Per quanto riguarda cosa sono e in cosa differiscono, vedi sotto.



Standard Edition - Il gioco base e il pacchetto skin Iron Crusade per £34.99/€39.99

Deluxe Edition - Il gioco base e il pacchetto skin Iron Crusade, oltre a tre DLC post-lancio che aggiungono sei skin per armi e quattro skin per i personaggi per £ 44,99 / € 49,99



Per quanto riguarda cosa aspettarsi in Painkiller, puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto e vedere anche la descrizione della trama del gioco.

"Benvenuti in Purgatorio! Siete stati condannati per le vostre trasgressioni contro il Cielo, ma la Voce del Creatore vi sta dando una possibilità di redimervi. Fatti strada tra orde di demoni in combattimenti brutali e frenetici con una serie di armi infernali. Combatti in raccapriccianti ambienti gotici per fermare l'invasione della Terra da parte dell'angelo caduto Azazel e guadagna la tua salvezza, da solo o in cooperativa online per un massimo di tre giocatori.