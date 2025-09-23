Painkiller presenterà una modalità roguelike al lancio chiamata Rogue Angel

HQ

Coloro che sono alla ricerca di un'esperienza d'azione violenta e simile a quella diDoom il prossimo ottobre avranno senza dubbio Anshar Studios ' Painkiller cerchiato sul loro calendario. In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 ottobre, questo gioco consiste nel viaggiare fino a Purgatory e poi lanciare e uccidere orde di demoni per fermare l'invasione della Terra da parte dell'angelo caduto Azazel.

Mentre il gioco presenterà una modalità campagna completa che può essere giocata da soli con compagni controllati dal computer o in cooperativa con gli amici, sarà anche supportato da quello che probabilmente sarà uno sforzo molto più rigiocabile, vale a dire una modalità roguelike.

Questo è noto come Rogue Angel, ed è un'esperienza separata dalla campagna principale e ambientata in un regno completamente diverso di Purgatory. L'obiettivo è, da solo o con gli amici, viaggiare attraverso una serie di arene generate proceduralmente, raccogliendo tarocchi, armi e oggetti allo stesso tempo, prima di affrontare boss impegnativi.

Rogue Angel farà parte dell'esperienza Painkiller al momento del lancio e, stando così le cose, puoi vedere il trailer della modalità qui sotto.