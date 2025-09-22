Pallone d'Oro 2025: svelati nomi e posizioni prima del gala L'Équipe annuncia i nomi e le posizioni dei giocatori che non riescono ad entrare nella top 10 dei trofei maschili e femminili.

HQ La cerimonia del Pallone d'Oro non inizierà prima delle 21:00 CET (20:00 BST), 20 CET, 19 BST sul tappeto rosso, ma L'Équipe ha già rivelato le posizioni ad alcuni giocatori. Come forse saprete, un gruppo composto per lo più da giornalisti de L'Équipe sceglie una lista di 30 giocatori (uomini e donne) da cui poi i votanti devono sceglierne dieci, a cui vengono assegnati punti in seguito per la classifica finale. Le posizioni dei giocatori al di sopra della top 10 sono note prima del gala. Il giornale francese ne ha già annunciati alcuni: Pallone d'Oro maschile:

11. Pedri (Barcellona)



12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)



13. Harry Kane (Bayern)



14. Désiré Doué (PSG)



15. Viktor Gyökeres (Arsenale)



16. Vinicius Jr. (Real Madrid)



17. Robert Lewandowski (Barcellona)



18. McTominay (Nápoles)



19. João Neves (PSG)



20. Lautaro Martínez (Inter)



21. Sehrou Guirassy (Borussia Dortmund)



22. Mac Allister (Liverpool)



23. Jude Bellingham (Real Madrid)



24. Fabián Ruiz (PSG)



25. Denzel Dumfries (Inter)



26. Erling Haaland (Manchester City)



27. Declan Rice (Arsenale)



28. Virgil Van Dijk (Liverpool)



29. Florian Wirtz (Liverpool)



30. Michael Olise (Bayern)

Pallone d'Oro femminile:

11. Claudia Pina (Barcellona)



12. Marta (Orlando Pride)



13. Caroline Graham (Barcellona)



14. Barbra Banda (Orgoglio di Orlando)



15. Sandy Baltimora (Chelsea)



16. Cristiana Girelli (Juventus)



17. Temwa Chawinga (Corrente di Kansas City)



18. Melchie Dumornay (Olimpio di Lione)



19. Klara Bühl (Bayern)



20. Pernille Harder (Bayern)



21. Amanda Gutierres (Palmeiras)



22. Esther González (Gotham FC)



23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)



24. Sofía Cantore (Spirito di Washington)



25. Emily Fox (Arsenale)



26. Lindsey Horan Heaps (Olimpio di Lione)



27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal) / Clara Mateo (Paris FC)



29. Steph Catley (Arsenale)



30. Caroline Weir (Real Madrid)

