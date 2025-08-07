Pallone d'Oro 2025: tutti i nominati in diretta

Le nomination per il Pallone d'Oro e per tutte le categorie, saranno annunciate giovedì 7 agosto.
Il conto alla rovescia per Pallone d'Oro 2025 è iniziato, con la cerimonia di premiazione da parte di France Football, il più prestigioso premio individuale per i calciatori, che si terrà il 22 settembre. Con un mese e mezzo di anticipo, i candidati sono stati annunciati, in un giovedì intenso, con nuove categorie che vengono annunciate ogni 15 minuti.
Questi sono tutti i candidati al Pallone d'Oro così come vengono annunciati in diretta. Ricordate che i primi 30 candidati uomini e donne saranno annunciati solo nel tardo pomeriggio, ecco il calendario.
Nomination al Pallone d'Oro 2025:
Trofeo Kopa femminile (miglior giovane under 21)
Michelle Agyemang (Arsenal, Inghilterra)
Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)
Wieke Kaptein (Chelsea, Paesi Bassi )
Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)
Vicky Lopez (Barcellona, Spagna)
Ore 12.45: Trofeo Kopa maschile (miglior giovane under 21)