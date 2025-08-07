Pallone d'Oro 2025: tutti i nominati in diretta

HQ

Il conto alla rovescia per Pallone d'Oro 2025 è iniziato, con la cerimonia di premiazione da parte di France Football, il più prestigioso premio individuale per i calciatori, che si terrà il 22 settembre. Con un mese e mezzo di anticipo, i candidati sono stati annunciati, in un giovedì intenso, con nuove categorie che vengono annunciate ogni 15 minuti.

Questi sono tutti i candidati al Pallone d'Oro così come vengono annunciati in diretta. Ricordate che i primi 30 candidati uomini e donne saranno annunciati solo nel tardo pomeriggio, ecco il calendario.

Nomination al Pallone d'Oro 2025:

Trofeo Kopa femminile (miglior giovane under 21)



Michelle Agyemang (Arsenal, Inghilterra)



Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)



Wieke Kaptein (Chelsea, Paesi Bassi )



Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)



Vicky Lopez (Barcellona, Spagna)



Ore 12.45: Trofeo Kopa maschile (miglior giovane under 21)



Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)



Pau Cubarsi (Barcellona, Spagna)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, Francia)



Estevao (Palmeiras, Chelsea, Brasile)



Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid, Spagna)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inghilterra)



Rodrigo Mora (Porto, Portogallo)



Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portogallo)



Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)



Kenan Yildiz (Juventus, Turchia)



13:00 CEST: Trofeo Yashin femminile (miglior portiere) - 5 nominate

13:15 CEST: Trofeo Yashin maschile (miglior portiere) - 10 candidati

13:30 CEST: Trofeo Cruyff femminile (miglior allenatore) - 5 nominate

13:45 CEST: Trofeo Cruyff maschile (miglior allenatore) - 5 candidati

14:00 CEST: Club femminile dell'anno - 5 candidate

14:15 CEST: Club maschile dell'anno - 5 candidati

15:00 CEST: Pallone d'Oro femminile - 30 nominate (ne annunciano 5 ogni 15 minuti)

15:15 CEST: Pallone d'Oro maschile - 30 nominati (annunciando 5 ogni 15 minuti)

Orari nell'ora legale dell'Europa centrale, un'ora prima nel Regno Unito.