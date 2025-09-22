Pallone d'Oro 2025: tutti i vincitori di ogni categoria vengono annunciati in diretta
Tutti i vincitori vengono annunciati durante il gala del Pallone d'Oro 2025.
La cerimonia del Pallone d'Oro è arrivata! Come di consueto, al Théâtre du Châtelet di Parigi, i migliori calciatori del mondo si incontrano per celebrare i migliori giocatori dell'anno (prendendo in considerazione la stagione 2024/25). Con due grandi nomi in lizza, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal per il Pallone d'Oro maschile, ma potrebbero esserci ancora molte sorprese...
Prima della cerimonia, L'Équipe, il giornale francese che organizza questi premi dal 1956, annuncia l'ordine dei giocatori classificati dall'11 al 30° posto per le liste maschili e femminili. Di seguito abbiamo tutti i vincitori delle cerimonie (più che mai quest'anno) così come vengono annunciati in diretta durante il gala, che inizia alle 21:00 CET.
Vincitori del Pallone d'Oro 2025
- Trofeo Kopa: Lamine Yamal (Barcellona) - Miglior giocatore under 21
- Trofeo Kopa femminile: Vicky López (Barcellona) - Miglior giocatrice under 21
- Femminile Johan Cruyff: Sarina Wiegman (Inghilterra) - Miglior allenatore (squadra femminile)
- Trofeo Johan Cruyff: Luis Enrique (PSG) - Miglior allenatore (squadra maschile)
- Trofeo Yashin (femminile): Hannah Hampton (Inghilterra) - Miglior portiere
- Trofeo Yashin (maschile): Gianluigi Donnarumma (PSG) - Miglior portiere
- Gerd Müller Trophy (maschile): Viktor Gyokeres (Sporting) - Miglior attaccante
- Gerd Müller Trophy (femminile): Ewa Pajor (Barcelona) - Miglior attaccante
- Club dell'anno (femminile): Arsenal
- Club dell'anno (maschile): Paris Saint-Germain
- Premio Socrate: Fondazione Xana (finanziata da Luis Enrique per aiutare i bambini affetti da malattie)
