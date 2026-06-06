Palworld annuncia il lancio completo il 10 luglio

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Attenta, Nintendo, perché Pocketpair sta finalmente dando gli ultimi ritocchi al suo gioco. Palworld è in accesso anticipato da oltre due anni e mezzo, il che non ha impedito a decine di milioni di persone di provare il suo gameplay, che fonde senza vergogna la cattura di creature in stile Pokémon con la creazione e la sopravvivenza.

È un gioco piuttosto eclettico, ma ora è il momento di definirne completamente il carattere e lo scopo, dato che è stato annunciato durante il Summer Game Fest che Palworld 1.0 arriverà il 10 luglio. Non si sa ancora nulla sulle nuove funzionalità che questo aggiornamento completo includerà, ma potete guardare il trailer cinematografico qui sotto.

Giocherai a Palworld quando uscirà la versione completa?