Palworld ha superato gli 850.000 giocatori su Steam durante il weekend

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Quando Palworld è stato lanciato, ha ottenuto un enorme successo, soprattutto su Steam, dove ha presto superato i 2,1 milioni di giocatori contemporanei sulla piattaforma, sufficiente per diventare il secondo gioco più giocato contemporaneamente mai sulla piattaforma di Valve, dietro solo a PUBG: Battlegrounds. Mito nero: Wukong ha poi superato quel record e ha portato Palworld al terzo posto, ma nello scorso fine settimana il gioco ha visto nuovamente un'enorme ondata di giocatori, in linea con il debutto in 1.0.

Abbiamo riportato un grande aumento in vista del weekend e abbiamo anticipato che probabilmente fosse solo un segno di ciò che sarebbe successo. Questo è stato il caso dato che Palworld ha infine superato gli 855.525 giocatori contemporanei su Steam, secondo SteamDB, che, pur essendo molto distante dal record precedente, è comunque un numero di giocatori così impressionante da essere sufficiente a diventare il quattordicesimo gioco più giocato contemporaneamente su Steam, superando Battlefield 6, Marvel Rivals, Apex Legends e altri.

Ora che è arrivato il weekend di lancio della 1.0, probabilmente non dovremmo aspettarci che questo picco venga superato di nuovo, anche se i 475.000 giocatori che si sono collegati a Palworld su Steam al momento della scrittura suggeriscono che il gioco potrebbe avere di nuovo una carriera piuttosto impressionante.