Palworld Quest'estate avrà un gioco di carte collezionabili

Palworld era spesso chiamato "Pokémon con le pistole" quando è uscito quasi esattamente due anni fa, il che forse è stato un po' ingiusto a posteriori, dato che differisce molto nel gameplay - ma le somiglianze ci sono sicuramente. Ora Pocketpair prende in prestito un'altra pagina dal manuale Pokémon di Nintendo e ha annunciato un gioco di carte collezionabili.

Non abbiamo ancora dettagli sul gameplay, ma è un prodotto ufficiale che uscirà il 30 giugno. Il video annunciato rivela che Bushiroad ha sviluppato il gioco, e possiamo scoprire diversi Pals che ovviamente saranno presenti. Il comunicato stampa afferma:

"Questo gioco è un gioco di carte competitivo per due giocatori in cui puoi goderti battaglie strategiche e tattiche schierando vari Pals unici. I giocatori combattono al fianco dei loro compagni Pal, raccogliendo risorse e costruendo basi mentre puntano alla vittoria. Questi adorabili e affidabili amici utilizzeranno le loro caratteristiche uniche per portarti alla vittoria.

Unisciti ai tuoi fedeli Amici e vivi l'emozione di superare nemici formidabili attraverso questo emozionante gioco di carte collezionabili."

Guarda il video qui sotto. Come pensi che Nintendo reagirà all'ingresso di Pocketpair in competizione e alla competizione con Pokémon in un altro ambito?

