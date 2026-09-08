Palworld riceve nuovi contenuti, aggiustamenti e correzioni di bug
Quella che probabilmente apprezzerà di più ai domatori di Pal sono due missioni completamente nuove da affrontare.
Durante l'estate, Palworld ha finalmente lasciato l'Early Access ed è stato rilasciato come gioco completo, dopo di che il numero di giocatori è aumentato nuovamente alle stelle. Semplicemente, un gran numero di persone desiderava una versione più completa e rifinita di "Pokémon con le pistole" (come veniva spesso chiamato nell'hype pre-lancio).
Ora è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, che è piuttosto consistente e offre anche nuovi contenuti, con le nuove missioni Beyond Dimensions e From the Far Side of the Moon come punti salienti. In aggiunta a questo, è stato fatto un sacco di bilanciamento, sono stati implementati cambiamenti richiesti e sono stati corretti bug. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto:
v1.0.4: Aggiustamenti di bilanciamento e correzioni di bug
Nuove Missioni
- Aggiunte le sottomissioni "Oltre le dimensioni" e "Dal lato lontano della luna."
- "Beyond Dimensions" può essere accettato da un NPC a Fisherman's Point nel Monte Ossidiana.
- "Dal lato lontano della luna" può essere proseguito dopo aver completato "Oltre le dimensioni."
Amici e abilità
- Ho modificato i Pal evocati e i Compagni base per dare priorità alle abilità che dovrebbero infliggere danni maggiori
- Comportamento modificato quando i Base Pals usano abilità di tipo carica
- Target della missione Pal e NPC non si addormenteranno più
- Regolato la velocità di nuoto di Lapure
- Ho regolato il valore di potenziamento di ricerca dalle Effigi Lunaris
- Cambiato il livello di Idoneità al Lavoro richiesto per raccogliere Corteccia Antica al livello 1
Battaglia
- Ho cambiato la distanza minima d'uso della "Power Bomb" per rendere meno probabile i passi innaturali prima dell'uso
- Comportamento di retromarcia modificato per i Pal evocati quando si usano alcune abilità
- Modificato il danno del Core Eject per il Core Eject Shotgun
Pesca
- Difficoltà di pesca regolata per i punti di pesca a Sunreach e nell'area dell'Albero del Mondo
- Ha aggiustato la quantità di oggetti ottenuti dalla pesca riuscita per ogni tipo di esca
- Aggiunte e regolate guide di controllo, display di avviso e display di equipaggiamento consigliati durante la pesca
- Aggiunta la frase "Comportamento dei pesci durante i minigiochi di pesca" alle impostazioni del mondo
Oggetti e ricompense
- Il Flauto Echeggiante ora può essere lasciato cadere dall'inventario
- Cambiato il Pal richiesto dal Pal Critic a Sakurajima da Selyne a Dogen
- Ho cambiato il Pal richiesto dal Pal Critic di Sunreach da Bastigor a Faleris Aqua
Basi e Edifici
- Quando si cancella il lavoro negli stabilimenti di produzione, i materiali restituiti ora tornano all'inventario
- Quando si annulla la costruzione o lo smantellamento di un edificio, se l'opzione "Non raccogliere automaticamente oggetti oltre il limite di peso" è attivata, solo i materiali restituiti oltre il limite di peso verranno lasciati cadere ai piedi del giocatore
- Quando sono attivate le restrizioni sugli edifici nelle impostazioni del server, sono state aggiunte aree dove non è consentito costruire intorno al Field Boss Suzaku nel deserto, alla grotta principale della missione nel deserto e ad alcune location delle missioni a Sakurajima
- Regolato la collisione del Sintetizzatore di Materiali Antichi
- Modificato la specifica in modo che giocatori, Pals evocati e Base Pals non prendano più fuoco quando entrano in contatto con i falò costruiti dai giocatori
- Aggiunta un'impostazione server per gli amministratori per impostare un limite per giocatore sul numero di edifici che possono essere costruiti nel mondo
Campo ed esplorazione
- Visualizzazione del terreno e dell'acqua regolata in Sunreach, nell'area dell'Albero del Mondo e in altre località
- Ha modificato la posizione e il comportamento delle correnti ascendenti
- Ho aggiustato la posizione degli NPC, degli oggetti di campo e degli spawn dei Pal
Audio
- Aggiunti e regolati effetti e effetti sonori per le piattaforme petrolifere e i forzieri del tesoro elementali
- Aggiunti e regolati effetti sonori per la raccolta di oggetti, l'uso degli oggetti, il completamento della creazione e altro ancora
- Aggiunte e regolate suoni per alcuni Pals, NPC ed effetti di campo
Interfaccia e Controlli
- Aggiunta della ricerca del nome alla Palpedia
- Aggiunte spiegazioni per i dettagli sull'idoneità al lavoro all'interfaccia di stato Pal e Palpedia
- Aggiunti effetti passivi e visualizzazione della descrizione degli oggetti alle notifiche di acquisizione dei Bounty Token
- Aggiunta la compatibilità per aprire la chat dal Menu Radiale su PS5
- Ho cambiato il limite predefinito di FPS a 120 su PC
- Gli errori di disadattamento di versione ora mostrano la versione del target di connessione
Miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità
- Riduzione dell'uso della memoria su Xbox One
- Riduzione dell'uso di memoria durante il gioco cooperativo su PS5
- Riduzione del carico dovuto ad alcuni processi di rendering, visualizzazione del fogliame e riproduzione di effetti
- Riduzione della balbuzie quando alcune abilità passive si attivano
- Riduzione del carico di rendering sul campo nell'area dell'Albero del Mondo e in altre località
Principali correzioni di bug
Crash e problemi di progressione
- Risolto un problema per cui i controlli potevano smettere di funzionare dopo essere stati riportati alla schermata del titolo a causa di un errore di connessione durante il caricamento
- Risolto un problema per cui un Pal non poteva più essere evocato se veniva richiamato subito dopo essere stato evocato
- Corretto un crash che poteva verificarsi quando venivano eseguite azioni specifiche mentre i dialoghi e la cavalcata degli NPC si sovrappongevano
- Corretto un crash che poteva verificarsi durante l'animazione dopo che un punto di pesca scompariva
- Corretto un crash che poteva verificarsi quando si cercava di mostrare una lunga descrizione della missione
- Corretto un crash del server che poteva verificarsi durante l'ordinamento dei Pals
- Corretto un problema per cui i controlli potevano smettere di funzionare quando si cambiava mappa mentre si impostava un marcatore personalizzato sulla mappa
Multiplayer e server
- Corretto un problema in Co-op per cui unirsi ai giocatori potrebbe non entrare correttamente nella gilda dell'host
- Corretto un problema in Co-op per cui la missione dell'host poteva progredire quando un cliente entrava in un'area di progressione missione
- Corretto un problema su PS5 / Xbox Series X|S per cui la tastiera a schermo potrebbe non apparire quando si apre la chat dal Menu Radiale
- Corretto un problema sui server dedicati per cui il display di creazione poteva rimanere sullo schermo
- Corretto un problema per cui le impostazioni della chat vocale potrebbero non essere applicate correttamente
- Corretto un problema nell'Arena per cui il Pal dell'avversario non poteva essere preso di mira
Missioni e Progressione
- Corretto un problema per cui il Guardiano dell'Albero del Mondo non appariva più avanti nella Missione Principale se Panthalus veniva sconfitto prima di proseguire la Missione Principale
- Corretto un problema nella Missione Principale "Creazione di un'ascia e un piccone" per cui l'obiettivo non avanzava se il giocatore possedeva o aveva già equipaggiato un'ascia o un piccone prima di accettare la missione
- Corretto un problema per cui eseguire azioni specifiche dopo aver terminato un dialogo con un PNG poteva impedire ulteriori dialoghi
Amici e PNG
- Corretto un problema su PS5 / Xbox Series X|S in cui i Compagni selvatici nell'area dell'Albero del Mondo potevano diventare incapaci di muoversi
- Corretto un problema per cui il lavoro di disboscamento non avveniva per gli alberi che riapparivano all'interno di una base
- Corretto un problema per cui i Visitatori potevano comparire in luoghi irraggiungibili
- Corretto un problema per cui il dialogo non si verificava più se un PNG all'interno di una base entrava in combattimento durante il dialogo
Abilità di Partner e Abilità Passive
- Corretto un problema in cui gli effetti dell'Abilità Partner di Killamari Primo, livello 2 e livello 3, erano stati invertiti
- Corretto un problema per cui le Uova Mutate aumentate dall'Abilità Passiva di Grintale non riflettevano i valori delle statistiche mutate
- Corretto un problema per cui la passiva della mutazione Idiosincratica non si attivava correttamente
- Corretto un problema per cui il bonus di difesa della passiva Lucky non si attivava
- Corretto un problema per cui l'abilità passiva "Colpo di misericordia" non veniva applicata correttamente agli attacchi dei Pals mentre cavalcavano
Battaglia e abilità
- Corretto un problema per cui gli indicatori di allarme potevano non apparire durante certi attacchi nella battaglia contro il boss dell'Albero del Mondo
- Risolto un problema per cui rimuovere un'abilità mentre veniva usata poteva impedire che venisse usata successivamente
- Corretto un problema per cui alcuni attacchi usati dai Pal evocati mentre altre abilità erano in cooldown potevano anche mettere abilità inutilizzate in cooldown
- Corretto un problema che poteva verificarsi interrompendo l'abilità esclusiva di Ophydia "Lotus Bloom"
- Corretto un problema in cui i Pal rivivi nell'Arena non continuavano a combattere
- Corretto un problema in alcune battaglie contro boss raid in cui il boss poteva non fermarsi temporaneamente dopo aver subito una certa quantità di danno, o non evocare correttamente i Compagni più piccoli
- Corretto un problema per cui mirare mentre si guida la velocità di movimento era estremamente lenta
- Corretto un problema in cui i Wild Pals potevano usare alcune abilità attraverso i muri o in altre situazioni in cui non potevano vedere il giocatore
Articoli e negozi
- Ho risolto un problema per cui vendere più articoli in un negozio poteva calcolare in modo errato l'importo della vendita
- Corretto un problema in cui il conteggio degli elementi poteva non aggiornarsi correttamente in determinate condizioni durante lo spostamento degli oggetti
- Corretto un problema per cui le Gemme Radianti lasciate cadere dai Compagni Selvatici nell'area dell'Albero del Mondo potevano avere elementi discorsi o troppo di parte
Basi e Edifici
- Corretto un problema per cui la selezione e la modifica del colore potevano non funzionare correttamente in Modalità Pittura
- Ho risolto un problema per cui i tetti ad angolo che si collegano diagonalmente potevano causare una posizione innaturale
- Ho risolto un problema in cui le scale posizionate sul lato di un tetto d'angolo potevano essere rivolte in una direzione innaturale
- Corretto un problema per cui le assegnazioni dei Worker Pal potrebbero non essere correttamente riflesse nelle Strutture della Base
- Corretto un problema per cui i permessi di accesso ai forzieri non venivano applicati correttamente al riferimento e al consumo di materiali durante la creazione in una base
- Corretto un problema per cui il moltiplicatore di velocità di lavoro non veniva applicato correttamente dopo aver ripreso il gioco con l'Ancient Material Synthesizer
UI, Display e Testo
- Corretto un problema nella schermata di selezione del mondo per cui l'impostazione multiplayer visualizzata poteva differire da quella reale
- Corretto un problema per cui alcune icone chiave potevano apparire come icone di controller Xbox quando si usa un controller PS5 su PC
- Risolto un problema per cui usare l'interfaccia della chat con un gamepad poteva involontariamente chiudere la chat
- Corretto un problema per cui l'input di mantenimento non funzionava correttamente per il potenziamento dell'Anima Pal
- Corretto un problema per cui il conteggio munizioni dell'HUD poteva rimanere a 0 dopo aver ricaricato un'arma normale
Campo e Mappa
- Se la mappa intorno a una Torre di Guardia sbloccata rimane inesplorata, accedere nuovamente alla stessa Torre di Guardia sbloccherà la mappa
- Corretto un problema per cui la temperatura potrebbe non essere applicata correttamente sull'Isolo Bicornis
- Risolto un problema per cui gli oggetti lasciati cadere da oggetti di raccolta nel campo potevano essere sepolti nel terreno
Pesca
- Corretto un problema per cui il display delle ricompense di pesca poteva mostrare lo stesso tipo di oggetto in più slot
Audio
- Corretto un problema per cui il suono dell'elica dell'elica d'attacco poteva continuare a suonare
- Corretto un problema per cui la BGM poteva involontariamente riprodurre nella schermata di caricamento dopo la battaglia contro il boss dell'Albero del Mondo
- Corretto un problema per cui la BGM delle Raid Base o la BGM delle battaglie potevano riprodursi involontariamente durante le cutscene
Mod
- Risolto un problema su Steam per cui i file delle mod non potevano essere eliminati correttamente
- Ho risolto un problema su Mac per cui "MODUSE" poteva apparire anche quando non venivano usati Mod
Correzioni di bug minori
- Corretto il processo di traduzione per le notifiche di ingresso, uscita, accesso e uscita di gilda
- Corretto un problema per cui un marcatore poteva rimanere dopo aver completato la missione principale "Risveglio"
- Corretto un problema per cui il marcatore della missione non veniva visualizzato per la Sottomissione "Raccolta Quarzo Puro"
- Fissato il punto di riferimento per il Santuario Faunistico n. 1 nella sottomissione di Zoe
- Corretto un problema per cui gli NPC delle missioni potevano rimanere in piedi dopo la morte
- Corretto un problema per cui le animazioni degli NPC potevano cambiare in modo innaturale durante il finale
- Corretto un problema in cui la collisione con il corpo di Panthalus non corrispondeva al suo aspetto
- Corretto un problema per cui "Mercy Hit" poteva essere mostrato anche quando le sue condizioni non erano soddisfatte
- Corretto un problema per cui l'Abilità Partner di Paladius poteva evocare un Alpha Necromus dal gruppo del giocatore a dimensioni normali
- Corretto un problema per cui la collisione del sito di logging II poteva rimanere durante l'anteprima della costruzione
- Corretto un disallineamento dell'interfaccia di Palbox che poteva verificarsi quando gli slot Base Pal venivano visualizzati in quattro righe
- Corretto un problema per cui il testo del nome dell'edificio poteva sovrapporsi all'icona di alimentazione
- Ho fissato la direzione della freccia che indica il lato anteriore della clinica
- Corretto un problema per cui il testo del dialogo di trasferimento del maestro di gilda non veniva visualizzato correttamente in base alla situazione
- Corretto un problema in cui una guida dei tasti non necessaria poteva apparire sulla schermata di potenziamento di Pal Effigies
- Corretto l'icona della guida di rotazione per il Wing Pack
- Ho risolto un problema in cui un quadrato nero poteva apparire ai margini dell'interfaccia del filtro mappa
- Corretto un problema per cui l'icona del Field Boss per la Prixter Lux non veniva visualizzata correttamente
- Risolto un problema per cui Pal involontari potevano essere catturati in alcuni punti di pesca in aree vulcaniche
- Corretto un problema sui server dedicati in cui attaccare un Galeclaw addormentato poteva farlo cadere attraverso il terreno
- Corretto un problema per cui una BGM non intenzionale si riproduceva quando si iniziava un dialogo con un Black Marketeer