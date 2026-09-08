Palworld riceve nuovi contenuti, aggiustamenti e correzioni di bug

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Durante l'estate, Palworld ha finalmente lasciato l'Early Access ed è stato rilasciato come gioco completo, dopo di che il numero di giocatori è aumentato nuovamente alle stelle. Semplicemente, un gran numero di persone desiderava una versione più completa e rifinita di "Pokémon con le pistole" (come veniva spesso chiamato nell'hype pre-lancio).

Ora è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, che è piuttosto consistente e offre anche nuovi contenuti, con le nuove missioni Beyond Dimensions e From the Far Side of the Moon come punti salienti. In aggiunta a questo, è stato fatto un sacco di bilanciamento, sono stati implementati cambiamenti richiesti e sono stati corretti bug. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto:

v1.0.4: Aggiustamenti di bilanciamento e correzioni di bug

Nuove Missioni



Aggiunte le sottomissioni "Oltre le dimensioni" e "Dal lato lontano della luna."



"Beyond Dimensions" può essere accettato da un NPC a Fisherman's Point nel Monte Ossidiana.



"Dal lato lontano della luna" può essere proseguito dopo aver completato "Oltre le dimensioni."



Amici e abilità



Ho modificato i Pal evocati e i Compagni base per dare priorità alle abilità che dovrebbero infliggere danni maggiori



Comportamento modificato quando i Base Pals usano abilità di tipo carica



Target della missione Pal e NPC non si addormenteranno più



Regolato la velocità di nuoto di Lapure



Ho regolato il valore di potenziamento di ricerca dalle Effigi Lunaris



Cambiato il livello di Idoneità al Lavoro richiesto per raccogliere Corteccia Antica al livello 1



Battaglia



Ho cambiato la distanza minima d'uso della "Power Bomb" per rendere meno probabile i passi innaturali prima dell'uso



Comportamento di retromarcia modificato per i Pal evocati quando si usano alcune abilità



Modificato il danno del Core Eject per il Core Eject Shotgun



Pesca



Difficoltà di pesca regolata per i punti di pesca a Sunreach e nell'area dell'Albero del Mondo



Ha aggiustato la quantità di oggetti ottenuti dalla pesca riuscita per ogni tipo di esca



Aggiunte e regolate guide di controllo, display di avviso e display di equipaggiamento consigliati durante la pesca



Aggiunta la frase "Comportamento dei pesci durante i minigiochi di pesca" alle impostazioni del mondo



Oggetti e ricompense



Il Flauto Echeggiante ora può essere lasciato cadere dall'inventario



Cambiato il Pal richiesto dal Pal Critic a Sakurajima da Selyne a Dogen



Ho cambiato il Pal richiesto dal Pal Critic di Sunreach da Bastigor a Faleris Aqua



Basi e Edifici



Quando si cancella il lavoro negli stabilimenti di produzione, i materiali restituiti ora tornano all'inventario



Quando si annulla la costruzione o lo smantellamento di un edificio, se l'opzione "Non raccogliere automaticamente oggetti oltre il limite di peso" è attivata, solo i materiali restituiti oltre il limite di peso verranno lasciati cadere ai piedi del giocatore



Quando sono attivate le restrizioni sugli edifici nelle impostazioni del server, sono state aggiunte aree dove non è consentito costruire intorno al Field Boss Suzaku nel deserto, alla grotta principale della missione nel deserto e ad alcune location delle missioni a Sakurajima



Regolato la collisione del Sintetizzatore di Materiali Antichi



Modificato la specifica in modo che giocatori, Pals evocati e Base Pals non prendano più fuoco quando entrano in contatto con i falò costruiti dai giocatori



Aggiunta un'impostazione server per gli amministratori per impostare un limite per giocatore sul numero di edifici che possono essere costruiti nel mondo



Campo ed esplorazione



Visualizzazione del terreno e dell'acqua regolata in Sunreach, nell'area dell'Albero del Mondo e in altre località



Ha modificato la posizione e il comportamento delle correnti ascendenti



Ho aggiustato la posizione degli NPC, degli oggetti di campo e degli spawn dei Pal



Audio



Aggiunti e regolati effetti e effetti sonori per le piattaforme petrolifere e i forzieri del tesoro elementali



Aggiunti e regolati effetti sonori per la raccolta di oggetti, l'uso degli oggetti, il completamento della creazione e altro ancora



Aggiunte e regolate suoni per alcuni Pals, NPC ed effetti di campo



Interfaccia e Controlli



Aggiunta della ricerca del nome alla Palpedia



Aggiunte spiegazioni per i dettagli sull'idoneità al lavoro all'interfaccia di stato Pal e Palpedia



Aggiunti effetti passivi e visualizzazione della descrizione degli oggetti alle notifiche di acquisizione dei Bounty Token



Aggiunta la compatibilità per aprire la chat dal Menu Radiale su PS5



Ho cambiato il limite predefinito di FPS a 120 su PC



Gli errori di disadattamento di versione ora mostrano la versione del target di connessione



Miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità



Riduzione dell'uso della memoria su Xbox One



Riduzione dell'uso di memoria durante il gioco cooperativo su PS5



Riduzione del carico dovuto ad alcuni processi di rendering, visualizzazione del fogliame e riproduzione di effetti



Riduzione della balbuzie quando alcune abilità passive si attivano



Riduzione del carico di rendering sul campo nell'area dell'Albero del Mondo e in altre località



Principali correzioni di bug

Crash e problemi di progressione



Risolto un problema per cui i controlli potevano smettere di funzionare dopo essere stati riportati alla schermata del titolo a causa di un errore di connessione durante il caricamento



Risolto un problema per cui un Pal non poteva più essere evocato se veniva richiamato subito dopo essere stato evocato



Corretto un crash che poteva verificarsi quando venivano eseguite azioni specifiche mentre i dialoghi e la cavalcata degli NPC si sovrappongevano



Corretto un crash che poteva verificarsi durante l'animazione dopo che un punto di pesca scompariva



Corretto un crash che poteva verificarsi quando si cercava di mostrare una lunga descrizione della missione



Corretto un crash del server che poteva verificarsi durante l'ordinamento dei Pals



Corretto un problema per cui i controlli potevano smettere di funzionare quando si cambiava mappa mentre si impostava un marcatore personalizzato sulla mappa



Multiplayer e server



Corretto un problema in Co-op per cui unirsi ai giocatori potrebbe non entrare correttamente nella gilda dell'host



Corretto un problema in Co-op per cui la missione dell'host poteva progredire quando un cliente entrava in un'area di progressione missione



Corretto un problema su PS5 / Xbox Series X|S per cui la tastiera a schermo potrebbe non apparire quando si apre la chat dal Menu Radiale



Corretto un problema sui server dedicati per cui il display di creazione poteva rimanere sullo schermo



Corretto un problema per cui le impostazioni della chat vocale potrebbero non essere applicate correttamente



Corretto un problema nell'Arena per cui il Pal dell'avversario non poteva essere preso di mira



Missioni e Progressione



Corretto un problema per cui il Guardiano dell'Albero del Mondo non appariva più avanti nella Missione Principale se Panthalus veniva sconfitto prima di proseguire la Missione Principale



Corretto un problema nella Missione Principale "Creazione di un'ascia e un piccone" per cui l'obiettivo non avanzava se il giocatore possedeva o aveva già equipaggiato un'ascia o un piccone prima di accettare la missione



Corretto un problema per cui eseguire azioni specifiche dopo aver terminato un dialogo con un PNG poteva impedire ulteriori dialoghi



Amici e PNG



Corretto un problema su PS5 / Xbox Series X|S in cui i Compagni selvatici nell'area dell'Albero del Mondo potevano diventare incapaci di muoversi



Corretto un problema per cui il lavoro di disboscamento non avveniva per gli alberi che riapparivano all'interno di una base



Corretto un problema per cui i Visitatori potevano comparire in luoghi irraggiungibili



Corretto un problema per cui il dialogo non si verificava più se un PNG all'interno di una base entrava in combattimento durante il dialogo



Abilità di Partner e Abilità Passive



Corretto un problema in cui gli effetti dell'Abilità Partner di Killamari Primo, livello 2 e livello 3, erano stati invertiti



Corretto un problema per cui le Uova Mutate aumentate dall'Abilità Passiva di Grintale non riflettevano i valori delle statistiche mutate



Corretto un problema per cui la passiva della mutazione Idiosincratica non si attivava correttamente



Corretto un problema per cui il bonus di difesa della passiva Lucky non si attivava



Corretto un problema per cui l'abilità passiva "Colpo di misericordia" non veniva applicata correttamente agli attacchi dei Pals mentre cavalcavano



Battaglia e abilità



Corretto un problema per cui gli indicatori di allarme potevano non apparire durante certi attacchi nella battaglia contro il boss dell'Albero del Mondo



Risolto un problema per cui rimuovere un'abilità mentre veniva usata poteva impedire che venisse usata successivamente



Corretto un problema per cui alcuni attacchi usati dai Pal evocati mentre altre abilità erano in cooldown potevano anche mettere abilità inutilizzate in cooldown



Corretto un problema che poteva verificarsi interrompendo l'abilità esclusiva di Ophydia "Lotus Bloom"



Corretto un problema in cui i Pal rivivi nell'Arena non continuavano a combattere



Corretto un problema in alcune battaglie contro boss raid in cui il boss poteva non fermarsi temporaneamente dopo aver subito una certa quantità di danno, o non evocare correttamente i Compagni più piccoli



Corretto un problema per cui mirare mentre si guida la velocità di movimento era estremamente lenta



Corretto un problema in cui i Wild Pals potevano usare alcune abilità attraverso i muri o in altre situazioni in cui non potevano vedere il giocatore



Articoli e negozi



Ho risolto un problema per cui vendere più articoli in un negozio poteva calcolare in modo errato l'importo della vendita



Corretto un problema in cui il conteggio degli elementi poteva non aggiornarsi correttamente in determinate condizioni durante lo spostamento degli oggetti



Corretto un problema per cui le Gemme Radianti lasciate cadere dai Compagni Selvatici nell'area dell'Albero del Mondo potevano avere elementi discorsi o troppo di parte



Basi e Edifici



Corretto un problema per cui la selezione e la modifica del colore potevano non funzionare correttamente in Modalità Pittura



Ho risolto un problema per cui i tetti ad angolo che si collegano diagonalmente potevano causare una posizione innaturale



Ho risolto un problema in cui le scale posizionate sul lato di un tetto d'angolo potevano essere rivolte in una direzione innaturale



Corretto un problema per cui le assegnazioni dei Worker Pal potrebbero non essere correttamente riflesse nelle Strutture della Base



Corretto un problema per cui i permessi di accesso ai forzieri non venivano applicati correttamente al riferimento e al consumo di materiali durante la creazione in una base



Corretto un problema per cui il moltiplicatore di velocità di lavoro non veniva applicato correttamente dopo aver ripreso il gioco con l'Ancient Material Synthesizer



UI, Display e Testo



Corretto un problema nella schermata di selezione del mondo per cui l'impostazione multiplayer visualizzata poteva differire da quella reale



Corretto un problema per cui alcune icone chiave potevano apparire come icone di controller Xbox quando si usa un controller PS5 su PC



Risolto un problema per cui usare l'interfaccia della chat con un gamepad poteva involontariamente chiudere la chat



Corretto un problema per cui l'input di mantenimento non funzionava correttamente per il potenziamento dell'Anima Pal



Corretto un problema per cui il conteggio munizioni dell'HUD poteva rimanere a 0 dopo aver ricaricato un'arma normale



Campo e Mappa



Se la mappa intorno a una Torre di Guardia sbloccata rimane inesplorata, accedere nuovamente alla stessa Torre di Guardia sbloccherà la mappa



Corretto un problema per cui la temperatura potrebbe non essere applicata correttamente sull'Isolo Bicornis



Risolto un problema per cui gli oggetti lasciati cadere da oggetti di raccolta nel campo potevano essere sepolti nel terreno



Pesca



Corretto un problema per cui il display delle ricompense di pesca poteva mostrare lo stesso tipo di oggetto in più slot



Audio



Corretto un problema per cui il suono dell'elica dell'elica d'attacco poteva continuare a suonare



Corretto un problema per cui la BGM poteva involontariamente riprodurre nella schermata di caricamento dopo la battaglia contro il boss dell'Albero del Mondo



Corretto un problema per cui la BGM delle Raid Base o la BGM delle battaglie potevano riprodursi involontariamente durante le cutscene



Mod



Risolto un problema su Steam per cui i file delle mod non potevano essere eliminati correttamente



Ho risolto un problema su Mac per cui "MODUSE" poteva apparire anche quando non venivano usati Mod



Correzioni di bug minori