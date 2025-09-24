Palworld sta affrontando il genere dei simulatori di vita con un accogliente spin-off Palfarm

Recentemente, durante l'ultimo Nintendo Direct, The Pokémon Company ha rivelato la sua intenzione di aprire lo spazio della simulazione di vita con l'adorabile Pokopia. Anche se questo senza dubbio ha suscitato l'interesse di molti, specialmente di coloro che sono alla disperata ricerca di un nuovoAnimal Crossing gioco, sembra che dovrà anche affrontare una forte concorrenza.

Lo sviluppatore Pocketpair, che ha combattuto con The Pokémon Company per un po' di tempo per il suo titolo di sopravvivenza addomesticatore e combattivo Palworld, ha ora annunciato un gioco spin-off che esiste anche nella sezione life-sim. Conosciuto come Palfarm, questo gioco consiste nel costruire un'accogliente vita agricola in un mondo disseminato di Pals creature.

Non c'è ancora una data di uscita allegata al gioco e allo stesso modo esiste solo una pagina Steam che suggerisce che debutterà prima di tutto su PC, ma a proposito di questo, offre una serie di informazioni aggiuntive sul progetto.

Ci è stato detto che dovrai usare Pals per coltivare la terra e coltivare colture che possono essere raccolte e utilizzate per la creazione e persino per la vendita al mercato dell'isola. Puoi anche comunicare con i tuoi Pals, facendo loro dei doni e sviluppando in altro modo la tua relazione con ogni creatura. Dovrai usare il Pals anche in combattimento, ma principalmente per respingere qualsiasi Pals sgradevole che appare e cerca di rubare risorse e altrimenti seminare il caos. Al mercato, ci sarà anche un sfuggente spacciatore del mercato nero che sembra uno psicopatico assoluto. E infine, il multiplayer sarà supportato, tanto da poter costruire la fattoria dei tuoi sogni con gli amici o completamente da solo.

Sei interessato da Palfarm ?