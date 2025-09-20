Pamela Anderson produrrà il nuovo Barb Wire show televisivo

I terribili film a fumetti non scarseggiavano negli anni '90, e Barb Wire non faceva eccezione, anche se, ad essere onesti, offriva due ottimi motivi per guardarli. Ora sembra che l'eroina ben armata sia pronta per un ritorno. Secondo Deadline, Pamela Anderson e i suoi figli stanno pianificando di resuscitare il classico di culto attraverso la loro società di produzione.

Secondo quanto riferito, la stessa Pamela non ha intenzione di tornare nel ruolo, quindi un nuovo attore entrerà nel ruolo del cacciatore di taglie di Dark Horse. Barb Wire è stato creato nei primi anni '90 da Chris Warner e si svolge a Steel Harbor, una città senza legge piena di loschi personaggi, dove Barbara Kopetski accetta lavori per il giusto prezzo. Le sue risorse primarie, a parte le più ovvie, sono una moto e una quantità oltraggiosa di sicurezza.

Una serieBarb Wire ti sembra eccitante e chi sceglieresti come protagonista?