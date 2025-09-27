Era febbraio quando la notizia si diffuse a macchia d'olio. Il gigante tecnologico giapponese Panasonic intendeva provare a vendere la sua divisione TV, una decisione che pensavo suonasse decisamente triste. Fortunatamente, si è rivelato non essere vero. La citazione su cui si basava la conclusione era stata presa fuori contesto, e nel giro di un paio di giorni dalla diffusione della notizia, il capo diYuki Kusumi Panasonic aveva negato l'intera faccenda e aveva promesso ai clienti che il loro viaggio televisivo era "tutt'altro che finito". Buone notizie. Ora che hanno lanciato il loro nuovo fiore all'occhiello Z95B, non possiamo fare a meno di sorridere come un bambino in un negozio di caramelle. Perché? Perché in questo momento, questo è il miglior televisore OLED che puoi acquistare.

Gli altoparlanti Technics si trovano sul lato inferiore e posteriore dell'intero schermo, conferendo a questo televisore una qualità del suono che rivaleggia con quella di un sistema audio più costoso.

Il Panasonic 77Z95B si basa essenzialmente sul fantastico pannello G5 (W-OLED) di LG, che viene comunemente indicato come "Four stack" perché è composto da quattro strati di colore anziché tre, come avveniva in precedenza. La soluzione tandem ha consentito una maggiore leggerezza, che LG ritiene necessaria per competere con la tanto pubblicizzata tecnologia QD OLED di Samsung che si trova nei loro schermi e nei modelli di Sony. Il pannello tandem ha un potenziale teorico per raggiungere fino a 4000 nits di picco e la luminosità di lavoro sostenuta è quasi il doppio rispetto a prima. Questo senza perdere nessuna delle altre qualità che i pannelli OLED di LGE hanno offerto negli ultimi dieci anni.

Il pratico supporto da tavolo di Panasonic è ancora il migliore della sua categoria.

Il modello Z95A dell'anno scorso era già un televisore incredibilmente bello, ma qui Panasonic ha fatto un grande passo avanti in termini di qualità dell'immagine, che si nota nel momento in cui il televisore si avvia. L'immagine è molto vivida, luminosa ed equilibrata e non sembra mai esagerata, come penso che l'ammiraglia di Samsung faccia fuori dagli schemi. Infine, l'HDR ha un bell'aspetto su un OLED, per davvero, e i colori sono naturali anche senza artefatti o elementi di distrazione come uno schiacciamento della scala di grigi o il rumore intorno ai gradienti. Come per LG G5, ora non c'è alcun problema a posizionare questo televisore in un soggiorno completamente illuminato con finestre su ogni parete. Va benissimo guardare la TV in pieno giorno senza mai chiedersi se avresti dovuto optare per un Micro-LED, per motivi di luminosità. La misurazione UHDA-P3 rivela anche un televisore che colpisce nel segno, in quanto è vicino al 99,9% nel fantastico Filmmaker Mode Panasonic di.

In termini di pura qualità dell'immagine, non c'è praticamente nulla sul mercato che ho visto che possa competere con questo televisore. Sono passato da materiale di riferimento in 4K (materiale demo), alcuni giochi HDR e molto streaming durante la mia fase di test e sono giunto alla conclusione che adoro davvero l'immagine su questo televisore, specialmente con Dolby Vision Dark abilitato. L'attenuazione del movimento viene disattivata automaticamente e l'immagine risulta naturale ma moderna nel modo in cui gestisce il movimento e i cambiamenti di colore. C'è una purezza nell'immagine che potrebbe diventare eccessivamente stilistica, ma non succede mai. Invece, è bilanciato e ricco di dinamica, con zero per cento di judder o estremamente poco, a seconda di ciò che do dal televisore. Anche le mie sessioni di gioco sono state impressionanti e non mi riferisco alle mie abilità in Splitgate 2, poiché non sono scattante come una volta. In modalità di gioco, l'input lag è di 12,2 millisecondi e il rendering di Cyberpunk 2077 e Senua's Saga: Hellblade II sembra davvero brillante qui, grazie in gran parte alla luminosità decente.

Il suono 5.1.2 tramite un amplificatore da 160 watt rende questo televisore migliore di qualsiasi altra cosa nel suo segmento.

A differenza della maggior parte degli altri schermi TV di oggi, il suono nel modello di punta di Panasonic è davvero, davvero buono. Technics (di proprietà di Panasonic ) è stato chiamato a costruire un suono reale che non richiede (più o meno, almeno) al cliente di integrare con una soundbar, e questo ha portato ad uno schermo che impressiona, dal punto di vista audio. Technics ha altoparlanti integrati in una barra incassata sotto lo schermo, così come intorno al telaio stesso in una sorta di soluzione line array che riproduce il suono 5.1.2 in modo molto piacevole. Ciò significa che la versione da 77 pollici del Z95B in particolare è un po' più spessa rispetto, ad esempio, al LG G5 in termini di puro design del telaio, ma non solo questo non mi dà fastidio, lo considero una cosa positiva perché il televisore diventa più facile e meno fragile da maneggiare durante il disimballaggio, spostamento o montaggio a parete.

Il sistema audio si chiama "360° Soundscape Pro tuned by Technics" e si calibra tramite la compensazione attiva della stanza al primo avvio, il che funziona davvero bene. Il suono che esce dagli altoparlanti Technics è paragonabile (dritto verso l'alto) al Sennheiser Ambeo Plus (che possiedo), e considerando che questo dispositivo di alta qualità costa £ 1.300, questo è ovviamente un bel bonus per chiunque desideri un buon suono. L'unica cosa di cui non ho davvero intenzione di vantarmi nel caso di questo fantastico televisore è il telecomando. Certo, funziona come dovrebbe e non c'è niente di sbagliato nel posizionamento dei pulsanti, ma se stai acquistando un televisore per migliaia di sterline, il telecomando dovrebbe ovviamente essere realizzato in alluminio e avere un design di base più esclusivo di questo.

L'input lag in modalità gioco è di 12 millisecondi. Non è buono come l'LG C5, ma è comunque eccellente.

Non c'è dubbio che Panasonic questa volta abbia davvero mostrato i muscoli e, con l'aiuto di LGE, abbia costruito un televisore OLED che supera la concorrenza. Certo, il 77Z95B è costoso, ma d'altra parte, ottieni la migliore qualità dell'immagine OLED sul mercato in questo momento e un suono che può essere facilmente paragonato alla migliore soundbar di Sennheiser. Tanto di cappello, molto semplicemente. Se vuoi il meglio, devi semplicemente pagarlo.