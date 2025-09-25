Panico in California: "Scoiattolo molto cattivo" che "spunta dal nulla" manda le persone al pronto soccorso e ora stanno mettendo volantini dappertutto

HQ

I residenti di questa città della Bay Area, normalmente sonnolenta, sono in allerta dopo che uno "scoiattolo molto cattivo" avrebbe attaccato almeno due persone, mandandole al pronto soccorso. Volantini che avvertono della minaccia pelosa sono ora affissi in tutto il quartiere.

Joan Heblack, una delle residenti colpite, descrive il suo incontro nella zona di Lucas Valley come una scena uscita da un film dell'orrore. "Si è aggrappato alla mia gamba. La coda volava quassù. Ero tipo, 'Toglimelo di dosso, togliti di dosso!' ", ha detto alla TV locale.

Isabel Campoy ha avuto un incontro altrettanto traumatico. Lo scoiattolo balzò da terra fino al suo viso prima di finire sul suo braccio, lasciando una scia di sangue dietro di sé. Entrambe le donne sono sopravvissute, ma hanno dovuto recarsi al pronto soccorso per il trattamento.

ATTACCA SCOIATTOLO ATTENTO!!!!!!! // Shutterstock

Le autorità locali, e a quanto pare lo scoiattolo stesso, hanno preso sul serio gli avvertimenti. I volantini ora avvertono che questa creatura aggressiva "spunta dal nulla" e non è uno scherzo. Più di cinque persone sono già state vittime.

Lisa Bloch di Marin Humane ha osservato che tale comportamento di solito deriva dagli esseri umani che nutrono la fauna selvatica, ma rassicura la gente del posto che gli scoiattoli, per quanto vendicativi, non sono portatori di rabbia. Tuttavia, ai residenti viene consigliato di evitare di tentare il piccolo terrore con degli spuntini.

Per ora, San Rafael rimane in tensione, scrutando alberi e marciapiedi alla ricerca del nuovo fuorilegge a quattro zampe della città, e i residenti sono incoraggiati a mantenere le distanze. Che ne pensi? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!