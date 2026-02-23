Panzer Dragoon II Zwei: Remake Demo ora pubblicata

Megapixel Studio e Forever Entertainment hanno impiegato molto tempo per rilasciare il loro Panzer Dragoon II Zwei: Remake, che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2021. Ora, come tutti sappiamo, è il 2026 e non è ancora stato pubblicato. Detto ciò, sembra finalmente che sia sulla buona strada.

Proprio in tempo per Steam Next Fest, è stata rilasciata una demo giocabile, che ci permette di provare l'avventura di Jean-Luc Lundis con il drago Lagi. Abbiamo anche un trailer da condividere, che come al solito potete trovare qui sotto.

HQ

Panzer Dragoon II Zwei è stato originariamente rilasciato nel 1996 per Saturn ed è stato unanimemente lodato. Purtroppo, il formato non riuscì ad attirare un vasto pubblico e, di conseguenza, le vendite furono scarse. Dopo l'uscita di Panzer Dragoon Orta per Xbox nel 2002, Sega non ha mostrato alcun interesse per la serie e da allora l'ha mantenuta viva solo concedendo la licenza del marchio.