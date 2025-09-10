Panzer Dragoon Zwei: Remake prende il volo al TGS 2025

Noi fan dei Dragoon viviamo una vita dura. Ma dopo anni di silenzio, sembra finalmente che abbiamo un motivo per esultare, anche se ovviamente è pericoloso festeggiare troppo presto. È stato confermato che Panzer Dragoon Zwei: Remake sarà giocabile al Tokyo Game Show di quest'anno. Sono passati più di sette anni da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta da Forever Entertainment, e ora è finalmente pronto per essere mostrato al pubblico.

Forever è stato anche dietro il remake del primo gioco, lanciato cinque anni fa e, siamo onesti, non è stato all'altezza delle nostre alte aspettative. Ma Zwei ha gambe più robuste su cui stare in piedi fin dall'inizio. È un gioco significativamente più forte dell'originale, ricco di tutto ciò che ha reso Dragoon così buono, composto fino a undici. Intense sequenze sparatutto su rotaia, combattimenti dinamici contro i boss e la possibilità di scegliere percorsi diversi per una maggiore rigiocabilità. Cosa c'è da non amare?

Inoltre, sono stati introdotti nuovi sistemi, come l'attacco Berserk e il vaso di Pandora, in cui i giocatori possono sbloccare contenuti extra, modificatori e missioni alternative dopo aver terminato la campagna. Anche la musica viene aggiornata, con la colonna sonora originale e una versione riarrangiata da Saori Kobayashi. La grafica è stata rifinita per sembrare moderna pur rimanendo fedele allo stile dell'originale, e i giocatori potranno scegliere tra schemi di controllo classici o moderni.

Il prezzo? Solo $ 25 per il pacchetto completo. E anche se non sappiamo ancora esattamente quando Zwei arriverà sugli scaffali dei negozi, il fatto che sia finalmente in mostra al TGS suggerisce che il lancio potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Allora, sei pronto per il remake di Zwei?