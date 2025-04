Papa Francesco è morto dopo aver incontrato JD Vance, internet gli dice di incontrare Putin

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Poche ore dopo che il vicepresidente JD Vance ha incontrato privatamente Papa Francesco a Roma, la notizia della morte del pontefice ha preso il sopravvento sia sui titoli dei giornali che sulle cronologie. Puoi leggere di più sulla morte di Papa Francesco a 88 anni qui.

Mentre Vance si era recato in Italia per trascorrere la Pasqua con la sua famiglia e incontrare i leader locali, il suo breve scambio con il Papa, segnato da calorosi auguri e diplomazia educata, si è rapidamente trasformato in uno spettacolo surreale online con umorismo nero dopo la morte di Francesco.

Date le passate critiche del Papa alle politiche di immigrazione degli Stati Uniti sostenute da JD Vance, alcuni utenti hanno visto l'incontro come simbolico, persino inquietante. I social media, che non si tirano mai indietro, hanno risposto con una marea di richieste sarcastiche a Vance di programmare incontri con Putin.