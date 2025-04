Papa Francesco è morto serenamente e rapidamente, dice il suo medico

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Nonostante i recenti segni di ripresa, Papa Francesco è morto lunedì mattina presto a seguito di un ictus improvviso e grave. Tuttavia, grazie al suo medico, ora sappiamo che è morto rapidamente e senza soffrire.

Il pontefice, 88 anni, era in condizioni stabili dopo aver combattuto contro la polmonite, ma l'imprevisto dell'evento non ha lasciato spazio a un intervento. Ora, i medici hanno affermato che non ha sofferto e che le sue ultime ore sono state tranquille, circondato da volti familiari e fede.