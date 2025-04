Papa Francesco era un Pontefice amante del calcio e ha descritto lo sport come un "linguaggio universale"

HQ

Papa Francesco, scomparso questa mattina all'età di 88 anni, era anche un grande appassionato di sport, e in particolare di calcio, che non dovrebbe sorprendere venendo dall'Argentina. Il leader della chiesa catolica è stato spesso visto al fianco di calciatori e allenatori in visita ufficiale in Vaticano, tra cui Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Pep Guardiola, Thomas Muller, Ronaldinho...

Nell'ondata di cordoglio verso il Papa sono riaffiate le sue parole sullo sport come "linguaggio universale". Lo ha detto in una messa il 6 aprile 2016, durante la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace delle Nazioni Unite.

"Lo sport è un linguaggio universale che avvicina i popoli e può contribuire a facilitare l'incontro e il superamento dei conflitti. Incoraggio pertanto lo sport ad essere vissuto come scuola di virtù nella crescita integrale delle persone e delle comunità".

A Papa Francesco è stato chiesto di Messi e Maradona, ma ne ha scelto un altro

Al di là della promozione del valore dello sport, Jorge Bergoglio aveva naturalmente le sue preferenze prima di diventare Papa, e non le ha nascoste quando era Pontefice. Era un membro del San Lorenzo de Almagro, vincitore del campionato Libertadores nel 2014 e nel 2013 Inicial. Già nel 2013, quando il Papa è stato eletto, San Lorenzo ha postato una foto dell'allora cardinale con una bandiera della squadra di calcio.

E in un'intervista con Página 12 nel 2023, a Papa Francesco è stato chiesto chi fosse migliore, Messi o Maradona... e non scelse né l'uno né l'altro: "Maradona ha fallito come uomo", ha detto, e ha descritto Messi come "molto corretto", ma l'uomo più grande per lui è stato Pelé.