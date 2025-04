Papa Francesco muore a 88 anni: il Conclave torna sotto i riflettori mentre il mondo attende il prossimo papa

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Mentre la Città del Vaticano si prepara per il raduno dei cardinali, il film Conclave del 2024 è tornato sotto i riflettori, non solo per il suo cast stellare e il riconoscimento degli Oscar, ma per quanto si avvicini stranamente alle tradizioni della Chiesa nella vita reale.

La morte di Papa Francesco non solo ha innescato l'inizio del processo di conclave, ma ha anche ricordato al pubblico i corridoi oscuri, le alleanze sussurrate e le manovre politiche drammatizzate nell'adattamento di Robert Harris, con Ralph Fiennes come protagonista.

Mentre il film si prende delle libertà drammatiche, come la presenza di una suora tra i cardinali o le alleanze drammatizzate, il film si avvicina sorprendentemente alla solenne coreografia della successione papale, catturando gran parte della precisione rituale che la definisce. L'avete visto?