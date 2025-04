Papa Francesco muore a 88 anni: la reazione dei leader internazionali I leader internazionali piangono la scomparsa di Papa Francesco.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Da Buenos Aires al Vaticano, Papa Francesco ha ispirato milioni di persone. Amato da molti come il Papa del Popolo, ha cercato di rendere la Chiesa più inclusiva, raggiungendo gli emarginati e sollecitando la compassione piuttosto che il giudizio. Ti potrebbe interessare:



La sua scomparsa, a seguito di complicazioni dovute alla polmonite, ha scatenato un'ondata di tributi che superano confini e credenze. Da figure politiche a leader religiosi che invitano a momenti di preghiera, puoi leggere alcune delle reazioni dei leader internazionali qui sotto. Attraverso queste reazioni, molti hanno sottolineato come il suo pontificato abbia difeso i dimenticati, coloro che vivono in povertà, colpiti dalla guerra o esclusi dalla società. Sia attraverso incontri personali che gesti simbolici, ha lasciato un'impronta che trascendeva la dottrina. Riposa in pace, Papa Francesco // Shutterstock