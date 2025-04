Papa Francesco muore a 88 anni: rivelata la possibile causa della morte

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . In molti si chiedevano se la scomparsa di Papa Francesco fosse legata alla doppia polmonite. I rapporti ora suggeriscono che sia morto pacificamente all'età di 88 anni, poche ore dopo essersi svegliato alla sua solita ora e salutare la giornata come qualsiasi altra.

Questi rapporti (via Ansa) suggeriscono che abbia subito un'emorragia cerebrale questa mattina presto nella sua residenza di Santa Marta. Anche se il Vaticano era rimasto discreto, ora si è capito che la sua morte non era correlata alla doppia polmonite che lo aveva afflitto all'inizio di quest'anno.

In quello che ora si legge come un commovente addio, Francesco ha trascorso la domenica di Pasqua in mezzo a un mare di fedeli, salutando dal suo veicolo senza assistenza di ossigeno e condividendo la sua benedizione finale. Il suo corpo giacerà nella Basilica di San Pietro, con sepoltura prevista a Santa Maria Maggiore.